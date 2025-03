Procon habilita entidades para a emissão das Carteiras Estudantis na Paraíba

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PB) credenciou oito entidades que representam os estudantes secundaristas e universitários para emissão e confecção da Carteira de Identidade Estudantil 2025 no Estado da Paraíba.

No âmbito universitário foram habilitadas as entidades: CUC – Conselho Universitário de Carteiras, Diretório Central dos Estudantes – DCE Unifip, Diretório Central dos Estudantes – DCE IFPB, Diretório Central dos Estudantes – DCE da Faculdade Maurício de Nassau, Diretório Central dos Estudantes – DCE UFPB e Diretório Central dos Estudantes – DCE UNIPÊ.

Enquanto as entidades secundaristas são: União Estadual dos Estudantes da Paraíba – Ueep e União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba – Uesp

Essas entidades estão certificadas pelo Procon-PB para emitir as carteiras estudantis dos alunos regularmente matriculados em instituições de ensino da Paraíba. É importante que os estudantes procurem as entidades correspondentes ao seu nível de ensino – no âmbito universitário e no âmbito secundarista.

O Procon-PB ressalta a importância de o estudante buscar as entidades habilitadas para realizarem a emissão das carteiras, que sejam reconhecidas pelos estabelecimentos comerciais e instituições de ensino e tenham os seus direitos garantidos.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 151 (ligação direta), pelo WhatsApp (83) 98618-8330, pelo Instagram (@proconpb), acessar o site www.procon.pb.gov.br, ou na sede do Procon-PB, localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 693, Centro, João Pessoa-PB.