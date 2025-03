Lucas Ribeiro visita áreas onde de obras do governo estadual em Campina Grande

Na agenda da tarde desta terça-feira (11), em Campina Grande, o governador em exercício Lucas Ribeiro visitou duas áreas onde o Governo da Paraíba vai construir importantes equipamentos para atender a população na saúde e segurança alimentar: a Policlínica Estadual e um novo restaurante popular. As duas obras estão orçadas em mais de R$ 20 milhões.

A Policlínica de Campina Grande funcionará no terreno do antigo prédio da PBPrev, localizado no bairro Sandra Cavalcante. O equipamento será construído em parceria com o Governo federal e terá ordem de serviço assinada no final do mês de abril. “Aqui teremos um importante espaço que proporcionará mais saúde, atendendo toda a população com serviços de média complexidade”, disse Lucas.

Em seguida, o governador em exercício foi até a Avenida Floriano Peixoto, no bairro das Malvinas, onde será construído mais um Restaurante Popular do Governo do Estado. No local serão servidas diariamente mil refeições, atendendo pessoas da região e que circulam nos hospitais que ficam próximos.

Lucas Ribeiro destacou a ampliação das políticas públicas de segurança alimentar do Governo do Estado em Campina. “A gestão tem um olhar especial para assegurar o direito à alimentação. A implantação de um restaurante deste porte, além de quatro pontos do programa Tá na Mesa em diferentes áreas da cidade, ampliam a oferta de alimento acessível e de boa qualidade”.

Antes das visitas, o governador em exercício se reuniu com a diretoria da Alpargatas, discutindo novas parcerias estratégicas para a Paraíba com o objetivo de fortalecer o setor industrial, responsável pela geração de empregos e oportunidades.