Viveiro Municipal em Campina Grande produz cerca de 300 mudas por dia

O Horto Florestal, que integra o programa de arborização da Prefeitura de Campina Grande, está com uma produção mensal de aproximadamente 6 mil mudas.

Em média, são 300 por dia, de segunda a sexta-feira, variando entre plantas nativas, como os ipês, o cedro e a catingueira, além de outras espécies frutíferas e arbóreas características da região, num total de 92 espécies. Atualmente, há cerca de 20 mil mudas prontas para o plantio. Além da sua própria produção, o viveiro recebe doações provenientes de compensações ambientais.

As mudas são disponibilizadas para a população, ampliando o número de colaboradores no processo de arborização da cidade. O trabalho no Viveiro Municipal e as ações de arborização são administrados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), em conjunto com a Coordenadoria de Meio Ambiente do Município e o Programa Minha Árvore.

Localizado no bairro São Januário, o Viveiro Municipal foi instalado em uma área disponibilizada em 2016 pelo Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O objetivo era produzir no local mudas de diversas espécies florestais, de maneira a atender à população por meio do programa de arborização da cidade.

O secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Dorgival Vilar, fez uma visita ao local e ficou entusiasmado com a organização, enfatizando a importância do Viveiro Municipal para a cidade e suas contribuições para o processo de arborização. Ele destacou, ainda, o reconhecimento dos moradores em relação às ações do Programa Minha Árvore, em benefício do meio ambiente da cidade.

“O viveiro hoje tem em torno de 20 mil mudas para distribuição, para que possamos dar continuidade ao Programa Minha Árvore, que é muito importante, pois Campina Grande conquistou medalhas e prêmios em virtude da quantidade de mudas plantadas no município e também com relação à seriedade com que tratamos o meio ambiente”, afirmou o secretário.

O secretário também relatou sua satisfação com os resultados do programa de arborização e a dedicação da população campinense ao meio ambiente da cidade, além de anunciar a ampliação do local, melhorias na estrutura, compra de equipamentos e a disponibilização de um veículo.

Daniel Ferreira, coordenador do equipamento há quase 20 anos, disse que o viveiro é uma área destinada à produção de mudas, com o objetivo de preservar a biodiversidade e promover a educação ambiental. As sementeiras e estufas estão sempre conservadas para evitar desperdícios.

“Nosso horto tem um papel fundamental na preservação da natureza e na conscientização sobre a importância da conservação ambiental. Além disso, é um local de grande relevância para a pesquisa científica, proporcionando um ambiente adequado para o estudo e pesquisa por parte de estudantes das redes municipal, estadual e privada, que sempre visitam o local. Também desempenha um papel importante na produção de espécies ameaçadas de extinção. Por meio de programas de reprodução e reintrodução, é possível garantir a sobrevivência dessas espécies e evitar a perda de diversidade biológica”, explicou Daniel.

Nos últimos 12 anos, já foram plantadas em Campina Grande cerca de 120 mil mudas, por meio do programa Minha Árvore ou pela própria população e entidades, numa média de 10 mil por ano. As mais solicitadas são ipê de jardim, sabonete, jasmim-laranja, oitizeiro e palmeiras em geral.

O cidadão que solicitar uma muda recebe toda orientação técnica para o plantio, levando em conta fatores como clima, terreno e a proximidade de fiação elétrica ou instalações hidráulicas, para evitar transtornos futuros.

Para adquirir as mudas, o interessado deve se deslocar até a Sesuma, procurar a Coordenadoria do Meio Ambiente, fazer a solicitação e levar o comprovante até o viveiro. Caso seja apenas uma muda, pode ir diretamente ao local (que não fecha para o almoço), na ladeira do Serrotão (antigo Ibama), e retirá-la.