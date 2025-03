O governador em exercício Lucas Ribeiro esteve, na tarde do último sábado (8), no município de Piancó, no Alto Sertão paraibano, onde inspecionou diversas obras em execução pelo Governo da Paraíba, como o Centro de Hemodiálise e a reforma e ampliação da Escola Ademar Leite, que está com 97% de conclusão e será entregue em poucos dias. Por fim, Lucas recebeu o Título de Cidadania Piancoense.

“É uma grande alegria visitar Piancó e ver obras que vão mudar a realidade do município, como o Centro de Hemodiálise, que vai impedir que o cidadão que precise desse serviço tenha que se deslocar. É o olhar atento do Governo, liderado pelo governador João Azevêdo, levando políticas públicas a todos os cidadãos de todos os municípios”, observou Lucas Ribeiro.

Acompanhado por lideranças políticas da região, como o vice-prefeito Marco Aurélio e os ex-prefeitos Daniel Galdino e Flávia Galdino, o primeiro compromisso de Lucas Ribeiro em Piancó foi uma visita àcreche que está sendo construída por meio de convênio, cujos investimentos são da ordem de R$ 1,1 milhão dentro do Programa Paraíba Primeira Infância.

Logo em seguida, o governador em exercício visitou a obra de reforma e ampliação da Escola Ademar Leite, que está recebendo investimentos superiores a R$ 2,3 milhões. Com mais de 95% de conclusão, a unidade escolar teve cinco salas de aula, diretoria, sala AEE e biblioteca contempladas nas obras de reforma. Já nas obras de ampliação foram contemplados, entre outros recintos, sala de informática, sala dos professores e área verde.

O governador em exercício Lucas Ribeiro visitou, ainda, o Centro de Hemodiálise, cuja obra está em execução e vai acabar com o deslocamento de quem precisa desse tipo de atendimento. “Este tem sido o modelo de fazer gestão, que é descentralizando os serviços, levando em conta a qualidade de vida da população — não só quem mora nas grandes cidades merece ter acesso a serviços, mas também quem mora nos pequenos municípios precisa e deve ser tratado com igual respeito”, completou Lucas.

Cidadania Piancoense

Lucas Ribeiro recebeu na tarde deste sábado o Título de Cidadania Piancoense. “Recebo com muito orgulho o Título de Cidadania Piancoense, e essa atitude da Câmara Municipal de Piancó aumenta a minha responsabilidade com essa população que me acolhe tão bem”, externou Lucas.

Ex-prefeita de Piancó, Flávia Galdino disse sobre o agraciado: “Lucas, adotar você como um filho de Piancó é uma honra, porque onde você estiver, você nos representa. Você tem um coração gigante, maravilhoso. Hoje depositamos em suas mãos uma esperança que há muito o Vale do Piancó não tinha”, afirmou durante a sessão, conduzida pelo presidente da Casa, Edney Cabral.