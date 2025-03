O governador em exercício Lucas Ribeiro esteve, na tarde deste domingo (9), no município de Picuí, no Curimataú paraibano, onde inspecionou diversas obras em execução pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura, como o Centro Especializado de Reabilitação (CER), que será destinado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a visita, Lucas foi agraciado com o Título de Cidadania Picuiense, em agradecimento à atuação dele em prol do município, que comemora, também neste domingo, seus 121 anos de emancipação política. Ele também visitou o Hospital Regional de Picuí, que, a partir desta segunda-feira (10) inicia as obras para a habilitação da UTI e do Centro de Hemodiálise.

O primeiro compromisso do governador em exercício foi uma visita à obra do Centro Especializado de Reabilitação (CER), um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Picuí, que doou o terreno. O local será referência no atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando mais qualidade de vida para elas e seus pais, que não terão mais de se deslocar em busca de tratamento especializado.

“Essa foi uma demanda trazida pelas mães dessas crianças durante o Orçamento Democrático Estadual e, com muita sensibilidade, o governador João Azevêdo anunciou esta importante ação que vai beneficiar todo o Curimataú, em parceria com a Prefeitura de Picuí, que cedeu o espaço. Essa descentralização dos serviços é muito importante para a qualidade de vida dessas crianças”, disse Lucas.

O prefeito de Picuí, Ranieri Ferreira, agradeceu a presença do governador em exercício no dia em que o município comemora 121 anos de emancipação política e ressaltou os investimentos do Governo do Estado para a qualidade de vida da população picuiense.

“Picuí cresceu muito a partir das parcerias que temos feito com o governador João Azevêdo e com o governador em exercício Lucas Ribeiro, esse grande articulador. Podemos citar alguns exemplos dessa parceria, com escola, creche e biblioteca sendo construídas, sem falar nessa grande conquista que é o Centro Especializado de Reabilitação, um sonho de mães e pais de crianças autistas não só de Picuí, mas de outros municípios da nossa região”, afirmou.

Em visita ao CER, Lucas Ribeiro teve a oportunidade de conhecer histórias de mães que há muito lutavam pelo direito de cuidar dos seus filhos em Picuí.

“Além de um sonho que começa a ser realizado, esse Centro vai oferecer um atendimento mais completo para os nossos filhos. Com isso, temos certeza de que eles terão uma grande evolução. Se a gente quiser um tratamento mais completo, tem de ir até outros municípios, como João Pessoa — e isso em breve vai acabar”, comemorou Claudivânia Nascimento, que integra uma associação com mais de 50 mães de crianças autistas.

Logo em seguida, Lucas Ribeiro foi até o Hospital Regional de Picuí, oportunidade em que anunciou que as obras para a habilitação da UTI e da construção do Centro de Hemodiálise começam nesta segunda (10).

“Estamos aqui trazendo uma grande notícia. Amanhã começam as obras do Centro de Hemodiálise e da regulação da UTI — obras que já foram anunciadas pelo governador João Azevêdo, que tem tido essa atenção com a saúde da população paraibana. É um sonho que em breve vai se realizar, beneficiando toda a população do Curimataú”, comentou o governador em exercício.

Cidadania picuiense

A agenda administrativa do governador em exercício Lucas Ribeiro em Picuí foi finalizada com o recebimento do Título de Cidadania Picuiense.

“É um grande orgulho receber essa homenagem, que aumenta ainda mais a minha responsabilidade com Picuí, em especial, e com os demais municípios do Curimataú paraibano, que tem recebido o olhar atencioso da gestão do governador João Azevêdo”, observou.

Autor da propositura, o vereador Diogo Marques destacou: “É com grande alegria que nós concedemos o Título de Cidadania Picuiense ao governador em exercício Lucas Ribeiro, em agradecimento aos relevantes serviços que ele tem prestado à nossa população. E nada mais justo do que a gente homenagear quem sempre está do nosso lado, trazendo inúmeros benefícios para o nosso município.”

Pouco antes, Lucas Ribeiro participou, a convite do prefeito Ranieri Ferreira, da entrega de diversos equipamentos agrícolas dentro das comemorações pelos 121 anos de emancipação política de Picuí. O ato contou com a presença de lideranças políticas, como o deputado estadual Chió.