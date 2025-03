Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

Permanecem as condições de nebulosidade variável sobre o estado da Paraíba. No decorrer do dia, deverão ser registradas chuvas isoladas e passageiras entre as regiões do Litoral, Brejo e Agreste. Nas demais áreas, nebulosidade variável com possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre os períodos da tarde e noite.

*Aesa