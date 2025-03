Parceria entre a Prefeitura de Campina Grande e Unifacisa inicia digitalização do acervo da Seplan

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), deu início, nesta segunda-feira, 10, a digitalização de plantas, projetos e mapas antigos da cidade, através de uma parceria com o Centro Universitário Unifacisa.

A ação faz parte do projeto Acervo Digital, integrado ao curso de Arquitetura e Urbanismo, e visa garantir a digitalização e preservação dos documentos, facilitando o acesso da população a estas informações após disponibilização dos arquivos no site do Observatório de Campina Grande.

Pelo menos 15 alunos do curso irão participar do projeto e terão acesso a documentos antigos do município, datados da década de 1940, ou menos, a exemplo de um mapa confeccionado pelo Exército e doado à Prefeitura em 1948; do acervo do arquiteto Renato Azevedo, que revolucionou a cidade com grandes projetos estruturantes e de arquitetura moderna, na década de 1970, tais como Parque Evaldo Cruz, Museu Assis Chateaubriand, Parque da Criança; além de projetos do arquiteto Geraldino Duda, responsável pelo Teatro Municipal Severino Cabral, entre ouros.

O professor da Unifacisa e coordenador do projeto integrador Acervo Digital, Daniel Selegatti, falou sobre a importância da parceria para a formação dos alunos, que ganham em conhecimento técnico e histórico, e para a população em geral, que poderá ter acesso aos documentos em formato digital.

Planta da cidade de Campina Grande de 1940, confeccionada pelo Exército

“Será uma experiência única para os alunos porque eles terão acesso a documentos e projetos de grande importância arquitetônica para Campina Grande, além de plantas antigas da cidade, que atualmente encontram-se em situação não muito adequada. Depois da digitalização será possível disponibilizar o arquivo digital e a população terá acesso”, destacou Daniel.

O secretário executivo de Planejamento, Túlio Duda Paz, agradeceu a parceria com a Unifacisa e ressaltou que, desde o primeiro mandato do prefeito Bruno Cunha Lima, a orientação é garantir a participação das universidades, públicas e privadas, no planejamento da cidade.

“Esse é um resgate histórico do planejamento de Campina Grande e, com essa parceria com a Unifacisa, vamos tornar acessível à população todos os documentos do acervo da Seplan. Através dessas plantas, projetos, mapas que serão digitalizados poderemos ter a real dimensão do crescimento e desenvolvimento da cidade com os projetos que já deram certo lá atrás, e como poderemos planejar também os próximos, respeitando a história da nossa cidade”, disse.

Após serem digitalizados, os arquivos serão disponibilizados no site: www.observa.campinagrande.br.