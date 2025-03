O coordenador da Guarda Municipal de Campina Grande, Roberto Alcântara, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, na rádio Caturité FM, nesta segunda-feira (10), para discutir as novas atribuições da corporação após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O órgão reconheceu a constitucionalidade do policiamento preventivo e comunitário realizado pelas guardas civis municipais em todo o Brasil.

Segundo Alcântara, a decisão marca uma mudança de paradigma na atuação da Guarda Municipal, que antes era vista apenas como uma instituição patrimonialista.

“A Guarda Municipal, que antigamente sempre foi vista como uma instituição meramente patrimonialista, hoje já tem que dar uma contribuição mais efetiva na proteção das pessoas propriamente ditas. O STF julgou que é constitucional o policiamento humano pelas guardas municipais. Então, é importante que se sepulte definitivamente a ideia de que uma guarda serve apenas para olhar prédios públicos”, afirmou.

Atualmente, Campina Grande conta com um efetivo inferior a 100 agentes, número considerado insuficiente para atender toda a demanda da cidade. De acordo com o coordenador, o ideal seria que a cidade contasse com cerca de mil agentes para garantir um policiamento mais eficiente.

“Hoje nós temos aproximadamente 94, 95 agentes. Para o tamanho da nossa cidade, realmente é um número reduzido. Porém, já temos ouvido que a prefeitura está pensando em ampliar esse quadro para oferecer um serviço melhor”, ressaltou.

Roberto Alcântara também destacou a importância da colaboração entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais para combater a criminalidade.

“Os municípios precisam, de fato, dar uma contribuição cada vez maior e melhor, porque o povo não quer saber quem veste a farda, o povo quer saber se o serviço está sendo prestado”, concluiu.

A expectativa é de que novos investimentos sejam feitos na Guarda Municipal nos próximos meses, incluindo melhorias estruturais e o possível aumento do efetivo para reforçar a segurança pública na cidade.