Desembargador do TJ da Paraíba recebe o presidente da Fiepb

Desde que assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) em 2 de fevereiro, o desembargador Fred Coutinho tem recebido diversas visitas oficiais de autoridades do Estado. Na última quinta-feira (6), ele se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb), Cassiano Pascoal Pereira Neto. O encontro contou com a presença do presidente da Comissão de Cultura e Memória do Poder Judiciário do Estado, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

O desembargador Fred Coutinho ressaltou a importância da visita e a abertura do Tribunal de Justiça para a sociedade. “Para nós que fazemos o Judiciário é uma grande satisfação manter as portas sempre abertas para toda a sociedade”, destacou.

Cassiano Pascoal conheceu o Museu do Judiciário paraibano, um espaço que preserva a história e a memória da Justiça. “Tivemos a oportunidade de apresentar um pouco da nossa história, desde a Cripta de Epitácio até o nosso Salão Nobre e o Pleno, onde o doutor Cassiano pôde apreciar a beleza e a tradição do Tribunal de Justiça da Paraíba”, ressaltou o presidente do TJPB.

Durante a visita, o presidente da Fiepb entregou convite para a posse da Associação Nordeste Forte, vinculada à Confederação Nacional da Indústria (CNI), e expressou sua gratidão pela recepção no TJPB. “Primeiramente, quero agradecer ao presidente Fred Coutinho pela atenção que nos foi dada. É uma honra realizar esta visita e saio daqui ainda mais feliz do que entrei, pois tive uma verdadeira aula cultural. É fundamental que o Tribunal compartilhe essa riqueza histórica com a sociedade”, afirmou.

O presidente da Fiepb destacou também a disposição da entidade em firmar parcerias com o Tribunal de Justiça. “Inclusive, tive a honra de convidar o presidente para visitar nossa sede em Campina Grande, onde poderemos discutir projetos em parceria com o Tribunal”, comentou.

O presidente da Comissão de Cultura e Memória do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti, reforçou a importância de abrir as portas do Tribunal não apenas para autoridades, mas também para turistas, acadêmicos e integrantes de grêmios literários. “Estamos, a cada dia, democratizando mais o acesso ao Judiciário e à sua história. O Palácio da Justiça foi totalmente restaurado e, aos poucos, seu acervo está sendo retomado para exposição pública, embora algumas peças ainda dependam de restauração. Mas, em breve, se Deus quiser, teremos tudo pronto para apresentar ao público”, ressaltou.

O encontro também contou com a presença do assessor jurídico da FIEPB, Francisco Fidelis, e de Emerson Nóbrega, gerente de Controle Interno e Compliance da Federação.