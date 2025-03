Advogada estreia coluna “Mulheres em Foco” na Rádio Caturité

*Vídeo: ParaibaOnline

A advogada e coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, da Prefeitura de Campina Grande, Talita Lucena, estreou nesta segunda-feira (10) a coluna “Mulheres em Foco”, na Rádio Caturité. O quadro irá ao ar todas as segundas-feiras e abordará temas ligados aos direitos femininos, incluindo violência de gênero, divórcio, pensão alimentícia e outros assuntos que impactam diretamente a vida das mulheres.

Na estreia, Talita destacou a importância da informação como ferramenta de transformação social, especialmente no mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

“Todas as segundas-feiras nós faremos um tema diferente para debatermos, tirarmos dúvidas. A gente entende que a informação tem o poder de transformar vidas. Então, hoje a gente está estreando aqui a nossa coluna com enorme satisfação e com o intuito realmente de levar informação para você que está nos ouvindo”, afirmou.

Durante o programa, Talita fez um resgate histórico sobre as conquistas femininas ao longo dos anos, ressaltando como ainda há desafios a serem enfrentados. Ela destacou que o direito ao voto feminino no Brasil só foi garantido em 1932 e que a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações só foi formalizada na Constituição de 1988. No entanto, segundo a advogada, a efetivação desses direitos ainda caminha a passos lentos.

“Somente em 2023 a gente teve a lei de igualdade salarial. Muitas mulheres exerciam o mesmo cargo que os homens, com a mesma qualificação, mas recebiam menos simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, embora nossa Constituição já previsse essa igualdade, apenas agora tivemos uma lei que reitera isso”, explicou.

A violência contra a mulher também foi um dos temas abordados. Talita destacou que a Lei Maria da Penha, de 2006, trouxe avanços importantes, mas que o país ainda precisa evoluir muito no combate à violência de gênero. Ela também citou outras legislações recentes, como a Lei do Feminicídio (2015) e a Lei de Combate à Importunação Sexual (2018), enfatizando como os direitos das mulheres ainda são conquistas recentes.

“Quando a gente fala do nosso espaço, algumas pessoas acham que a mulher quer ser protagonista de tudo ou ‘roubar’ o espaço do homem. Mas, na verdade, a mulher quer ser protagonista da sua própria história e ocupar o seu lugar, que não é acima, não é abaixo, é ao lado do homem, com os mesmos direitos e obrigações”, ressaltou.

A coluna “Mulheres em Foco” promete ser um espaço de esclarecimento e conscientização sobre os direitos femininos, trazendo informação e debates relevantes para a sociedade.