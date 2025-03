Dom Dulcênio destaca mensagem de conversão na Campanha da Fraternidade 2025

A Diocese de Campina Grande lançou, na última quinta-feira, a Campanha da Fraternidade 2025, que traz como tema “Fraternidade e Ecologia Integral”. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o bispo diocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos, destacou a importância da iniciativa e ressaltou a necessidade de conversão para o cuidado com a natureza.

“É um sentimento de alegria, unidade e comunhão, porque a Campanha da Fraternidade nos traz essa grande mensagem: a conversão. O tempo quaresmal é um tempo propício para isso, e este ano somos chamados a nos converter no que diz respeito à natureza”, afirmou o bispo. Ele ainda citou o cantor Luiz Gonzaga para reforçar a urgência do tema: “Como dizia o nosso velho Luiz Gonzaga, a terra está morrendo e nós precisamos salvar o nosso planeta”.

Plantio de árvores como gesto concreto

Para simbolizar esse compromisso com o meio ambiente, a Diocese realizou o plantio de 100 árvores no Centro Diocesano São João e São Pedro.

“Cada uma das 73 paróquias da nossa Diocese foi representada por uma árvore plantada, e completamos o número total de 100 como um gesto concreto de respeito à natureza. Plantar árvores é contribuir com o oxigênio e com a vida”, destacou Dom Dulcênio.

Um ano jubilar e um chamado contínuo

O bispo também mencionou o significado especial da Campanha da Fraternidade deste ano, que coincide com o aniversário da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, e os 800 anos do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis.

“Essas datas reforçam o compromisso da nossa Diocese com a ecologia integral. E lembramos que a Campanha da Fraternidade não se encerra com a Quaresma, ela continua durante todo o ano, envolvendo sacerdotes e leigos nessa missão de cuidado com a casa comum”, concluiu.