Secretaria mantém serviços voltados ao cuidado com a saúde da mulher, em João Pessoa

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) busca sempre ofertar um cuidado integral à população, por isso, mantém em sua rede serviços contínuos com foco na prevenção e promoção à saúde. Para planejar, acompanhar e monitorar as ações e políticas públicas voltadas para a população feminina, a pasta conta com a área técnica de saúde da mulher.

Por meio da rede municipal de saúde, a assistência tem início nas unidades de saúde da família (USF), porta de entrada para todos os demais serviços ofertados pela SMS, e segue acontecendo também nas Policlínicas Municipais, Centros de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS), Academias da Saúde e Hospitais, em especial o Instituto Cândida Vargas (ICV).

“As mulheres são donas de casa, mães, profissionais, cuidam naturalmente dos outros e ainda precisam de tempo para cuidarem de si, por isso, nossa gestão tem um olhar muito especial para elas que tanto cuidam e fazemos questão de manter uma rede assistencial estruturada com um olhar diferenciado de carinho e cuidado para nossas mulheres”, destaca Janine Lucena, secretária executiva de Saúde de João Pessoa.

Atendimentos básicos e especializados – Dentro das políticas de saúde da mulher e planejamento familiar, as USFs disponibilizam diversos métodos contraceptivos para atender às necessidades individuais do público feminino. Algumas das opções mais comuns são a inserção de DIU, as pílulas anticoncepcionais e os preservativos. As USFs também fazem o encaminhamento para procedimentos permanentes como a laqueadura tubária, realizada no ICV.

Ainda na Atenção Básica, é realizado todo o acompanhamento das usuárias gestantes por meio do pré-natal, além de atendimentos de rotina para as mulheres em geral, a exemplo do exame citológico, e encaminhamentos para especialistas como ginecologistas e endocrinologistas que atendem nas policlínicas municipais.

ICV – Referência em maternidade na Paraíba, o Instituto Cândida Vargas (ICV), administrado pela Secretaria Municipal de Saúde, oferece uma série de serviços às usuárias, desde o pré-natal de alto risco até a realização de partos e diversos cuidados com a mãe e o recém-nascido, sempre priorizando a humanização no atendimento.

A maternidade ainda disponibiliza a Casa Mãe Bebê, que recebe mães de recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal ou na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) do ICV. Assim, elas podem acompanhar os seus filhos de perto, com conforto e recebendo apoio multiprofissional.

Mamografias – Outro cuidado importante dentro das políticas de saúde voltadas à população feminina na rede municipal é a prevenção ao câncer de mama. Em João Pessoa, o incentivo às mulheres buscarem realizar o exame de mamografia vai além da campanha Outubro Rosa e acontece o ano inteiro. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde oferece cerca de três mil mamografias ao mês.

Para ter acesso ao exame, a usuária deve, primeiramente, procurar a sua USF de referência e pedir a solicitação. Com o pedido já em mãos, ela agendar diretamente pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão ou se dirigir a um dos serviços parceiros (Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer – CEDC, Hospital Napoleão Laureano, Hospital São Vicente e Hospital Universitário Lauro Wanderley – HULW – para fazer o agendamento do exame.