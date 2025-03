Prefeitura reforça políticas públicas para mulheres campinenses

A Prefeitura de Campina Grande, por intermédio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, publicou neste sábado, 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, uma Cartilha Virtual que apresenta os serviços destinados às mulheres campinenses.

O guia das ações pode ser acessado pelo site oficial da Prefeitura de Campina Grande www.campinagrande.pb.gov.br ou pelo instagram @coordenadoriadamulhercg. As duas páginas disponibilizam um link de acesso à Cartilha Virtual. Ele mostra o compromisso contínuo da Prefeitura com a promoção da igualdade de gênero e o fortalecimento dos direitos das mulheres em Campina Grande.

O material apresenta informações que mostram como funcionam todos os serviços da Coordenadoria da Mulher, mostrando como um dos temas principais a rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

Nas páginas, o internauta vai conhecer e se aprofundar sobre serviços como: Projeto Ronda da Mulher; Casa Abrigo; Cartão Move Mulher; Projeto Bem Me Quero; Projeto Ela-Empreendedoras Líderes do Amanhã; Qualifica Mulher; Folia com Respeito; Campanha Forró Sim, Assédio Não, além das ações pontuais, realizadas durante todo o ano em parceria com Secretarias Municipais de Campina Grande.

São 24 páginas de um trabalho apresentado com zelo e destinado ao público em geral, mas, especificamente, às mulheres. “Junto ao prefeito Bruno Cunha Lima, reafirmamos o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, na qual cada mulher tenha o direito de viver com dignidade, segurança e oportunidades”, ressaltou a advogada Talita Lucena, coordenadora da Mulher em Campina.

8 de Março

O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 8 de Março, em alusão ao 8 de março de 1917, quando 90 mil mulheres operárias se reuniram em protesto na Rússia, que ficou conhecido como “Pão e Paz”. Elas reivindicaram melhores condições de trabalho e lutavam contra as dificuldades decorrentes da Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Anterior ao movimento das operárias russas, em 1908 houve uma greve que lutava por melhores condições de trabalho das mulheres que trabalhavam numa fábrica de confecção de camisas localizada em Nova York. Essas trabalhadoras costuravam cerca de 14 horas diárias e recebiam entre 6 e 10 dólares por semana, segundo narra a história.

No dia 25 de março de 1911 um incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist Company matou 146 mulheres em Nova York. Após isso foram desencadeados muitos movimentos feministas. Em homenagem à luta e às conquistas das mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi definitivamente instituído pela ONU no ano de 1975

A cartilha organizada pela Coordenadoria da Mulher também apresenta informações importantes acerca dos avanços para criação da Casa da Mulher Brasileira em Campina Grande, um local que vai abrigar todas as instituições que trabalham em benefício das mulheres em situação de vulnerabilidade. Para ter acesso à Cartilha é só acessar o seguinte link: https://drive.google.com/file/d/1UAxQolr3rA3F0QmBqu9tSYyDFrUVKdE3/view