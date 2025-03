Prefeitura refaz isolamento do muro do Mosteiro de São Bento, em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa isolou novamente o muro do Mosteiro São Bento, na altura da Praça Dom Ulrico, na manhã deste sábado (8), após queda do muro do prédio histórico, na noite de sexta-feira (7), em decorrência das chuvas.

Em atendimento à Arquidiocese da Paraíba, os gestores das Secretarias de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro) e de Infraestrutura (Seinfra), além da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), estiveram no local para realizar ações emergenciais, que incluem recolocação dos tapumes e lonamento do muro do Mosteiro. Na próxima segunda-feira (10), após avaliação arqueológica das pedras do muro, novas medidas serão adotadas.

O secretário de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico, Thiago Lucena, afirmou que a Prefeitura de João Pessoa já vem fazendo um trabalho preventivo na área, o que minimizou danos. “Estivemos no local ainda na noite anterior, acompanhando a Arquidiocese. Neste primeiro momento, será colocada uma proteção na área para não acelerar a possível queda de outra parte do muro e isolaremos o local para segurança da população”, comentou.

Na próxima segunda-feira (10), haverá uma reunião entre Arquidiocese, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) e secretarias municipais para definir novas ações de proteção da área. “A Arquidiocese vai receber uma arqueóloga do Iphan para verificar se as ruínas têm potencial arqueológico. A partir daí, teremos novas decisões”, explicou.

O muro já estava interditado desde o mês passado, no início das prévias carnavalescas da Capital, quando os órgãos da Prefeitura de João Pessoa fizeram uma vistoria no local após solicitação da Arquidiocese da Paraíba, com conhecimento do Iphan e do Iphaep, por se tratar de uma área tombada. Na ocasião, foi verificado o risco de queda do muro e a necessidade de isolamento da área.

“Todas as medidas preventivas para evitar um mal maior já tinham sido adotadas pela Prefeitura, por meio da Defesa Civil e Seinfra. No entanto, com o ocorrido na sexta-feira, além da recolocação dos tapumes, por parte da Seinfra, nós colocamos lonas para que a infiltração de água no muro seja a mínima possível”, disse o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

Segundo a engenheira da Seinfra, Glenda Ramos, outro cuidado com a área é com relação à parte elétrica do local. “A Energisa está verificando junto com a Seinfra ações preventivas com relação ao poste próximo ao muro do Mosteiro. Após reunião, na próxima segunda-feira, teremos novas medidas a serem realizadas pelas secretarias municipais”, disse ela.

Em nota, a Arquidiocese da Paraíba reafirmou seu compromisso e responsabilidade com a conservação e restauração do patrimônio tombado sob sua tutela. Diversas intervenções foram realizadas ao longo dos últimos três anos, com projetos aprovados pelos órgãos fiscalizadores, Iphan e Iphaep. Conforme a Arquidiocese, posteriormente, será elaborado um projeto de recomposição do muro.

Como acionar a Defesa Civil – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelos números 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.