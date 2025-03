Câmara Municipal concede Título de Cidadania Campinense à pediatra

A Câmara Municipal de Campina Grande realizou, nesta sexta-feira (7), uma sessão solene que concedeu o Título de Cidadania Campinense à pediatra Dra. Lígia Maria Magalhães dos Santos Ferreira. A honraria seria a dedicação e o trabalho excepcional da médica em benefício da população campinense. O autor da homenagem foi o presidente do Poder Legislativo municipal, vereador Saulo Germano (Podemos).

A Sessão Solene contou com a presença de autoridades, colegas de trabalho, amigos e familiares da homenageada, que prestigiaram a entrega do título em reconhecimento aos seus serviços prestados com amor e dedicação à cidade.

Durante seu pronunciamento, o presidente da CMCG, vereador Saulo Germano, destacou a relevância da atuação da Dra. Lígia e a coincidência de a homenagem ocorreram no dia do seu aniversário. “É com muita honra que nós, que fazemos esta Casa Legislativa, concedemos essa honraria à senhora, que também está aniversariando hoje. No entanto, quem ganha o presente é Campina Grande. Meus parabéns, Dra. Lígia Mária! Que Deus lhe abençoe e lhe conceda muita paz, saúde e muitas vitórias”, declarou.

O presidente aprovou ainda para parabenizar não apenas a homenageada, mas também as vereadoras, esposa e todas as mulheres, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado em 8 de março.

Ao discursar, Dra. Lígia Maria expressou sua gratidão ao vereador Saulo Germano e ao Poder Legislativo pela homenagem recebida. “Quero expressar meus sinceros agradecimentos ao vereador Saulo Germano, hoje presidente desta Casa de Félix Araújo. Sua confiança e apoio me encheram de coragem e motivação. Essa indicação é mais do que um título, é um reconhecimento de um trabalho coletivo feito com carinho e dedicação por todos que acreditam em nossa cidade e em seu incrível potencial”, pontuou.

A ressaltou que receber esse título médico é um estímulo para continuar sua trajetória profissional. “Quero que todos saibam que cada um de vocês faz parte dessa história. Vamos seguir juntos engrenando essa máquina de desenvolvimento e transformação que é a nossa Campina Grande. Esse reconhecimento é um combustível para a minha alma e uma motivação imensa para continuar a retribuir ao povo campinense tudo o que ele tem me fornecido”, frissou

Natural de João Pessoa, Dra. Lígia Maria nasceu em 7 de março de 1952, filha de José Faustino dos Santos e Eneida Magalhães dos Santos. Casada com o Sr. Vandick Medeiros Ferreira, uma médica formada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e possui uma extensa trajetória profissional na área da pediatria.

Ao longo de 44 anos e 10 meses de atuação, a Dra. Lígia Maria contribuiu significativamente para a saúde infantil de Campina Grande. Foi plantonista e evolucionista médico no Serviço de Assistência Médica Infantil de Campina Grande (SAMIC) de 1979 a 2006, atuou no Centro de Atividades “Dr. Roberto Simonsen” e no posto de saúde “Oscar Mayer”. Desde 2004, integra o quadro de médicos pediatras do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Em seu discurso, grata pelo acolhimento do povo campinense e com esse reconhecimento da Câmara Municipal, Dra. Lígia Maria reforçou seu compromisso com a saúde das crianças de Campina Grande e celebrou a nova cidadania com entusiasmo e gratidão.

