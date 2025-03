Prefeitura de Campina Grande oferece ações para servidoras e usuárias da Semas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 08 de Março, a Prefeitura de Campina Grande promoveu nesta semana ações para homenagear servidoras e usuárias dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Os eventos aconteceram na quinta-feira (06) e nesta sexta-feira (07), na sede do órgão, no Centro Dia, no bairro Universitário e no Restaurante Popular Prato do Povo, localizado no Distrito dos Mecânicos.

Na sede da Semas, no bairro do São José, as servidoras se reuniram em uma confraternização organizada pela Secretaria, com direito a coffee break e distribuição de rosas.

Participaram do evento a primeira-dama do Município, Juliana Figueiredo Cunha Lima; a advogada Ana Cláudia Vital, esposa do senador Veneziano Vital do Rêgo e o secretário Fábio Thoma (Semas), acompanhado da esposa, a advogada Karina Thoma.

Na ocasião, a primeira-dama reforçou a importância desse momento para as servidoras. “Nós mulheres já conquistamos muito na sociedade, mas ainda temos muito a conquistar. E na Semas as mulheres têm uma missão muito importante, de ajudar, dar assistência e proteger outras mulheres e crianças. Um trabalho que deixará marcas na vida de muitas famílias e todas merecem essa homenagem”, disse Juliana Figueiredo Cunha Lima.

Demais Ações

No Centro Dia a comemoração envolveu atividades como a hidroginástica, terapia corporal, aulão de ginástica localizada, escova de cabelo (em parceria com o Instituto Embelleze) e oficinas de costuras para cerca de 30 mães atípicas atendidas pelo serviço. A ação aconteceu durante a manhã e tarde da quinta-feira, 06.

No Restaurante Popular Prato do Povo, o evento Happy Hour desta sexta-feira (07) foi especial, em homenagem às mulheres usuárias do espaço. No local, o cantor e compositor Caio César tocou clássicos românticos, com voz e violão, e dedicou as canções interagindo com aproximadamente 500 pessoas que estavam presentes no almoço. As mulheres que trabalham no local também foram alcançadas pela ação.

O secretário Fábio Thoma destacou a importância dessas atividades. “Hoje, a maior parte de nossos servidores são mulheres e isso fala muito no resultado das ações, pela sensibilidade de lidarem com as funções e se dedicarem ao trabalho, como se dedicam ao lar e outras múltiplas funções que elas desempenham no dia a dia, assim como muitas das nossas usuárias. Por isso, nada mais justo do que termos espaços para evidenciar o quanto elas são importantes”, declarou o secretário.