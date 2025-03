Governador comenta aproximação de deputado da sua base ao senador Veneziano Vital do Rêgo

Deu o que falar a aproximação do deputado estadual, Júnior Araújo (PSB), que faz parte da base governista na Assembleia Legislativa da Paraíba, ao senado e presidente do MDB, Veneziano Vital do Rêgo, que faz oposição ao governador João Azevedo (PSB), em visita feita a Cajazeiras,realizada nesse último final de semana.

“Cada um constrói o caminho que lhe interessa”. A declaração curta e grossa dada à imprensa nesta sexta-feira (07) do João Azevedo sobre a atitude do deputado Júnior Araújo, dando por encerrada a discussão sobre o tema

O fato é que o deputado já vem afastado do governo desde as eleições municipais do ano passado, quando João Azevedo decidiu apoiar o então candidato Chico Mendes, atual líder do governo a prefeito de Cajazeiras, enquanto que Júnior apoiou Socorro Delfino, que venceu as eleições pelo PP. O apoio gerou um descontentamento do deputado.