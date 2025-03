Dom Dulcênio Fontes: “O planeta passa por uma dramática situação”

A solenidade de lançamento da Campanha da Fraternidade de 2025, em Campina Grande, ontem, foi uma espécie de ´inauguração´ do novo, amplo e bem localizado Centro Diocesano de Eventos São João XXIII, situado nas antigas instalações do Convento dos Maristas na cidade de Lagoa Seca.

A conquista do novo espaço para encontros e múltiplas atividades diocesanas teve a direta participação e envolvimento do bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos.

“O planeta passa por uma dramática situação fruto da atividade descontrolada do homem, da exploração selvagem em vista do lucro. A ganância de poucos está arrasando a terra e os mais pobres, isto é, a parcela esmagadora da sociedade, já enfrenta as consequências disso”, verbalizou o bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos.

