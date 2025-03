Concurso público: STM inicia inscrições; salário inicial acima de R$ 14 mil

O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) abriu as inscrições para o novo concurso público do STM (Superior Tribunal Militar). Ao todo, há 80 vagas imediatas de nível superior, com salários iniciais de até R$ 14.852,66.

As vagas são divididas entre analistas judiciários e técnicos judiciários. Os candidatos poderão se candidatar em diferentes especialidades, como: administração, comunicação social, tecnologia da informação e contabilidade. A jornada semanal dos aprovados será de 40 horas.

As inscrições devem ser feitas no site do Cebraspe até as 18h do dia 28 de março. A taxa de participação é de R$ 120 para os que se candidatarem ao cargo de analista e R$ 80 para as vagas de técnico.

O pedido de isenção da taxa poderá ser feito caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) ou se for doador de medula óssea.

O pagamento deverá ser feito até o dia 22 de abril. Segundo a banca, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% deverão ser preenchidas por candidatos negros.

O STM tem sede em Brasília (DF), mas vagas em diferentes estados estão sendo ofertadas.

“Embora o STM tenha sede em Brasília, existem as chamadas Auditorias da Justiça Militar, que são espalhadas em vários pontos do País, entre capitais e cidades do interior”, diz o professor Vandré Amorim, coordenador da área de Tribunais do Gran Concursos.

CARGOS

ANALISTA JUDICIÁRIO

Aqueles que forem aprovados para o cargo de analista judiciário terão um remuneração inicial de R$ 14.852,66. Para se candidatar, é necessário apresentar diploma de conclusão de graduação em nível superior, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação).

O diploma deverá ser na especialidade de interesse do candidato. Há chances nas áreas de administração, análise de sistemas, comunicação social, contabilidade, tecnologia da informação e no setor judiciário.

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Os técnicos terão remuneração inicial de R$ 9.052,51. Também é necessário apresentar diploma de conclusão de graduação em nível superior, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC.

As áreas fornecidas para esse cargo são: administrativa, agente da polícia judicial e contabilidade.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Cargo e especialidade – Ampla concorrência – Pessoas com deficiência (PcD) – PP (pretos e pardos) – Indígenas – Total

Analista judiciário, área administrativa – 3 – 1 – 1 – Cadastro reserva – 5

Analista judiciário, área de apoio especializado com especialidade em administração – 3 – Cadastro reserva – 1 – Cadastro reserva – 4

Analista judiciário, área de apoio especializado com especialidade em análise de sistemas – 11 – 1 – 3 – 1 – 16

Analista judiciário, área de apoio especializado com especialidade comunicação social – Cadastro reserva – Cadastro reserva – Cadastro reserva – Cadastro reserva – Cadastro reserva

Analista judiciário, área de apoio especializado com especialidade especialidade em contabilidade – 2 – Cadastro reserva – 1 – Cadastro reserva – 3

Analista judiciário, área de apoio especializado com especialidade em suporte em tecnologia da informação – 5 – 1 – 1 – Cadastro reserva – 7

Analista judiciário, área judiciária – 10 – 1 – 3 – 1 – 15

Técnico judiciário da área administrativa – 5 – 1 – 2 – Cadastro reserva – 8

Agente da polícia judicial – 7 – 1 – 2 – 1 – 11

Técnico judiciário da área de apoio especializado com especialidade em Contabilidade – 7 – 1 – 2 – 1 – 11

COMO SERÁ O CONCURSO?

A seleção contará com a aplicação de provas objetivas e de uma prova discursiva (apenas para os cargos de analista judiciário). A previsão de realização é em 1º de junho.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de analista judiciário terão a duração de 4 horas e 30 minutos, enquanto as provas objetivas para os cargos de técnico judiciário terão a duração de 3 horas e 30 minutos.

Aqueles que se candidatarem para o cargo de agente da polícia judicial também deverão participar de um teste de aptidão física.

PARA TODOS OS CARGOS DE ANALISTA

PROVA/TIPO – ÁREA DE CONHECIMENTO – NÚMERO DE ITENS

Objetiva – Conhecimentos básicos – 50

Objetiva – Conhecimentos específicos – 70

Discursiva – – – –

PARA TODOS OS CARGOS DE TÉCNICO

PROVA/TIPO – ÁREA DE CONHECIMENTO – NÚMERO DE ITENS

Objetiva – Conhecimentos básicos – 50

Objetiva – Conhecimentos específicos – 70

PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL

PROVA/TIPO – ÁREA DE CONHECIMENTO – NÚMERO DE ITENS

Objetiva – Conhecimentos básicos – 50

Objetiva – Conhecimentos específicos – 70

Teste de aptidão física – – – –

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Atividade – Datas previstas

Período de inscrições e de solicitação de isenção da taxa de inscrição – das 10h do dia 7 de março até 18h do dia 23 de fevereiro

Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 22 de abril

Aplicação das provas objetivas e discursiva – 1º de junho

Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas – das 19h do dia 3 de junho até 18h do dia 5 de junho

Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva – das 10h do dia 4 de junho até 18h do dia 5 de junho

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas – 6 de junho

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva – 2 de julho

*JÚLIA GALVÃO/folhapress