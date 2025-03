*Vídeo: ParaibaOnline

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Campina Grande tem se consolidado como um espaço essencial de acolhimento e assistência para mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente vítimas de violência. De acordo com a coordenadora Talita Lucena, o atendimento na unidade é feito de forma acessível e sem necessidade de agendamento prévio.

“Os atendimentos da Coordenadoria da Mulher não precisam de agendamento. Basta a mulher chegar, dizer do que precisa, e a gente realiza o cadastro, faz a ficha. A Coordenadoria fica na Rua João Alves de Lira, 295, no bairro da Prata, um local central, próximo à Integração. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, sem fechar para almoço”, explicou Talita.

O trabalho desenvolvido no local vai além do atendimento tradicional. “A nossa equipe não faz apenas atendimento, ela faz acolhimento. Uma mulher, quando chega à Coordenadoria da Mulher, já enfrentou muitos desafios, sobretudo se for vítima de violência. Enfrentou medo, julgamento, dificuldades diárias. Por isso, nossa equipe é altamente capacitada, recebendo treinamentos a cada seis meses, para garantir um atendimento sem violência institucional”, ressaltou a coordenadora.

Entre os serviços oferecidos pela Coordenadoria da Mulher estão o programa Acolher, que presta suporte psicológico, jurídico e social às mulheres, e a Casa Abrigo da Mulher, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, para atender mulheres que precisam de um local seguro para se abrigar. “A Casa Abrigo é um espaço essencial para aquelas que não têm para onde ir. Para acessá-la, a mulher precisa ser encaminhada pela delegacia de polícia”, explicou Talita.

Além disso, Campina Grande também conta com o serviço de Plantão 24h, garantindo assistência ininterrupta às vítimas de violência, com equipes formadas por advogadas, psicólogas e assistentes sociais, além da Ronda da Mulher, que também funciona de forma contínua.

Número de atendimentos e perfil das mulheres assistidas

De acordo com a coordenadora, a maioria das mulheres que procuram a Coordenadoria da Mulher são vítimas de violência. “Temos uma média de mais de mil atendimentos por ano, incluindo mulheres que participam dos nossos cursos e demais serviços. O perfil mais recorrente ainda é o da mulher vítima de violência”, destacou Talita.

Apesar de uma redução no número de atendimentos locais no último ano, o cenário nacional preocupa. “O que nos assusta é que, mesmo com a queda na procura aqui, os índices de violência contra a mulher no Brasil aumentaram. Isso mostra que muitas mulheres não estão buscando ajuda. Por isso, reforçamos a importância de procurar apoio e saber que há um equipamento qualificado e sigiloso à disposição”, enfatizou.

Talita também destacou que a violência contra a mulher vai além da agressão física. “A Lei Maria da Penha prevê não só a violência física, mas também a psicológica, moral, patrimonial e sexual. Todas são formas de violência que precisam ser combatidas e denunciadas”, alertou.

Parcerias e fortalecimento da autonomia feminina

Além do combate à violência, a Coordenadoria da Mulher atua em diversas frentes, como educação, emprego e saúde.

“Temos parcerias com o Sine e a Secretaria de Educação para qualificar essas mulheres e ajudá-las a ingressar no mercado de trabalho. Também trabalhamos em conjunto com a Coordenação de Saúde da Mulher, garantindo atendimento especializado. Os serviços oferecidos pela Prefeitura de Campina Grande são amplos e pensados para fortalecer a autonomia das nossas mulheres”, concluiu Talita.

Para mais informações, basta procurar a Coordenadoria da Mulher, que está sempre de portas abertas para acolher e ajudar quem precisa.