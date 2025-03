STTP abre turma no Curso de Técnicas de Pilotagem de Motocicletas

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), está com inscrições abertas para o Curso de Técnicas de Pilotagem de Motocicletas, Piloto Legal, com turma exclusiva para mulheres, em homenagem ao mês delas.

Ministrado por Agentes de Trânsito do Corpo de Instrutores de Pilotagem (CIP) da STTP, o curso, que é gratuito, acontece no dia 16/03 (domingo), nos turnos manhã (aula teórica, na sede da STTP) e tarde (aula prática, no estacionamento da casa de shows Spazzio).

As inscrições podem ser feitas no link https://forms.gle/umaQSz64P2qEKKvp6 . O formulário de inscrição também pode ser acessado no perfil da STTP no Instagram, o @sttp_cg. Mais informações podem ser obtidas pelo número (83) 98146-8927.

Para participar do curso, é necessário atender a alguns requisitos: possuir Carteira de Habilitação na categoria A; possuir motocicleta para participar das aulas práticas; estar de capacete e calçados fechados.

As mulheres estão envolvidas em apenas cerca de 20% dos sinistros de trânsito, segundo o Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito (NEAT), coordenado pela STTP, sendo exemplos positivos de condução no sistema viário.

O superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, explica a importância do curso para a construção de um trânsito mais seguro. “O objetivo principal é capacitar as mulheres para trafegarem garantindo a segurança delas próprias, dos pedestres e dos demais veículos, contribuindo para a redução do número de sinistros e de mortes envolvendo motociclistas em Campina Grande e região”, observou Ribeiro.