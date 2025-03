Saiba como foi o lançamento da Campanha da Fraternidade em Campina Grande

A Diocese de Campina Grande lançou oficialmente, nesta quinta-feira, a Campanha da Fraternidade 2025, com o tema voltado ao cuidado com o meio ambiente e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).

O evento aconteceu no Centro Diocesano de Eventos São João XXIII, em Lagoa Seca (antigo Convento dos Maristas), e foi marcado por momentos de reflexão, oração e ação, com destaque para o plantio de 73 mudas de árvores frutíferas, simbolizando as paróquias, comunidades e Áreas Pastorais da Diocese.

O lançamento contou com a presença do bispo diocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos, do padre Alexandre Moreira, coordenador de Campanhas, e dos demais padres de todas as paróquias da diocese, incluindo leigos e leigas, religiosos e religiosas, diáconos e autoridades civis.

Os participantes foram acolhidos pela equipe de canto Benedictus e desfrutaram de um café coletivo, fortalecendo o espírito de comunhão e fraternidade que caracteriza a Campanha da Fraternidade deste ano.

Dom Dulcênio deu início oficialmente ao evento com sua alocução de acolhida. Em sua fala, o prelado enfatizou a importância da conversão comunitária e social, destacando a responsabilidade coletiva de cuidar e preservar a criação.

Ele lembrou que neste tempo de Quaresma todos são chamados a refletir sobre a relação entre humanidade e natureza, ressaltando a urgência da ecologia integral, especialmente diante da crise ambiental.

O bispo também fez referência à Carta Encíclica Laudato Si’ e aos ensinamentos de São Francisco de Assis, sublinhando que a Igreja nos chama a cuidar da ´Casa Comum´, reconhecendo que somos meros administradores da criação, e não seus donos.

Para Dom Dulcênio, a solução para a crise ambiental não está apenas em corrigir modelos econômicos, mas em promover uma transformação cultural profunda, com a colaboração de todos, independentemente de crenças.

Ele também comentou sobre o plantio das 73 mudas de árvores frutíferas, uma ação concreta de cuidado com o meio ambiente. E destacou que o gesto simbólico de plantar o pomar reflete o compromisso da Igreja em educar e promover iniciativas práticas voltadas para a preservação ambiental: “Este gesto é uma manifestação de esperança e fraternidade, simbolizando a união das paróquias e a participação ativa de todos na construção de um mundo mais justo e sustentável”.

Em suma, sua mensagem convocou todos a repensar nossa relação com a terra e a agir de forma consciente, buscando restaurar a harmonia entre a humanidade e a natureza, como ensina São João XIII: “A criação é um bem de Deus, destinado, por Ele mesmo, para o bem de todos”.

Após a alocução do bispo, outro momento marcante do lançamento foi a celebração da palavra na capela do Centro Diocesano, um instante de fé, unidade e oração.

Em seguida, foi realizado o gesto concreto do plantio do pomar. Representando suas paróquias, os padres plantaram mudas de árvores frutíferas em um espaço dentro das dependências do Centro Diocesano. Este ato simbolizou o compromisso da Diocese com o cuidado da terra, unindo celebração, ação e reflexão ambiental.

O padre Alexandre, coordenador de Campanhas, destacou a presença da equipe em todas as foranias da Diocese para realizar visitas e formações, reforçando o compromisso da Diocese com a Campanha da Fraternidade durante este período de Quaresma.

Por fim, os presentes puderam participar da feira Agroecológica, organizada pelo projeto “Mulheres Sementes do Reino”, coordenado pelas Irmãs Dominicanas da Apresentação.

O projeto tem como objetivo fortalecer ações em defesa da ´Casa Comum´, promovendo a geração de renda para mulheres envolvidas na produção de artesanatos, fabricação de sabão ecológico e no cultivo de hortaliças e plantas medicinais agroecológicas.

*com informações e fotos da pascom/cg