Prefeitura de João Pessoa vai padronizar ambulantes da orla marítima

A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur-JP) investirá na qualificação da prestação dos serviços dos ambulantes cadastrados pela Prefeitura, abrindo a oportunidade deles participarem de cursos preparatórios para o Turismo.

Outra medida será a padronização dos trabalhadores que atuam na orla marítima, que receberão camisas e bonés, além de protetor solar, uma importante proteção para aqueles que exercem suas atividades ao ar livre.

Nesta quinta-feira (6), o secretário de Turismo Vitor Hugo recebeu, em seu gabinete, a presidente da Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba, Márcia Medeiros, que estava acompanhada de alguns representantes da categoria, para alinhar essas iniciativas que deverão transformar e fortalecer o Turismo na Capital paraibana.

De acordo com Vitor Hugo, a qualificação dos serviços e a padronização dos profissionais que atuam no comércio ambulante na orla darão maior segurança aos consumidores – turistas e a própria população local – no relacionamento comercial, assim como maior qualidade no serviço prestado.

“A padronização desses profissionais indica que todos são cadastrados, legalizados e autorizados a exercer suas atividades”, apontou o secretário.

Ainda conforme Vitor Hugo, o prefeito Cícero Lucena tem priorizado as ações para tornar as atividades ligadas ao Turismo mais seguras e com o máximo de qualidade, principalmente, procurando valorizar e dar dignidade aos trabalhadores. “A padronização desses profissionais e a qualificação para aprimorar o atendimento farão um grande diferencial”, enfatizou.