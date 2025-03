Prefeitura de Campina Grande divulga programação comemorativa ao Mês da Mulher

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Coordenadoria da Mulher, divulgou nesta quinta-feira, 6, a programação relativa ao Dia Internacional da Mulher, que começa oficialmente neste sábado, 8, quando se comemora a data. Outras ações serão desenvolvidas ao longo do mês, com novidades e serviços que objetivam atender mulheres em diversas áreas.

No dia 8 de Março, sábado, a programação será de modo remoto, com a apresentação de uma cartilha com as políticas públicas que a Coordenadoria da Mulher oferece. A cartilha será publicada no Intagram @coordenadoriadamulhercg, a partir das 8h.

E no dia 10 de março, segunda-feira da próxima semana, será o dia ‘D’ da grande ação coletiva e agenda integrada entre as Secretarias do Município, na Praça da Bandeira, durante todo o dia.

“Será um dia totalmente voltado para a mulher campinense, com prestação de serviços de saúde, encaminhamentos para exames, vacinação, atendimento jurídico, informação, cadastro para cursos de capacitação e muitos outros serviços”, informou a coordenadora da Mulher em Campina Grande, Talita Lucena.

A programação conta ainda com as atividades do projeto _Bem Me Quero_ que serão realizadas no dia 17 de março, na sede da Coordenadora da Mulher, na rua Capitão João Alves Lira, 295, bairro da Prata. Entre as ações estão: roda de conversa, saúde e beleza. Os serviços são específicos para as usuárias assistidas pela Coordenadoria.

Durante a programação a coordenadora da Mulher, Talita Lucena, também participará de entrevistas para os veículos de comunicação, debatendo temas sobre a violência contra a mulher e as políticas públicas que a Prefeitura de Campina Grande oferece para as mulheres em situação de vulnerabilidade social.

“A violência contra a mulher tem crescido muito. Portanto, o Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, é uma data que marca muitas conquistas, mas também é uma data de reflexão e luta pela igualdade de gênero e pelo fim da violência. É um marco na luta das mulheres pela afirmação de sua dignidade e contra todas as formas de violência e discriminação, ressaltou Talita.