Arquidiocese da Paraíba abre a Campanha da Fraternidade 2025

A Arquidiocese da Paraíba abriu oficialmente, nesta semana, a Campanha da Fraternidade 2025, que traz como tema: “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). A iniciativa, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), convida toda a Igreja a refletir sobre o compromisso com a preservação da criação e o cuidado com a casa comum.

Coletiva de Imprensa

Na tarde de ontem (05), foi realizada uma coletiva de imprensa para apresentar a temática da campanha na Arquidiocese da Paraíba. O encontro aconteceu no Salão Nobre da Cúria Metropolitana, com a presença de Dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba, Dom Alcivan Tadeus, bispo auxiliar, Pe. Márcio José, coordenador de Pastoral, e do Diácono Ringson Toledo, articulador arquidiocesano da Campanha da Fraternidade.

Durante a apresentação, os representantes destacaram a urgência de uma consciência ambiental e a necessidade de ações concretas para a preservação da vida em todas as suas formas.

Coletiva de imprensa na Arquidiocese.

“Esta campanha nos convida a olhar para a criação como dom de Deus, que precisa ser cuidado e respeitado. É um chamado à conversão e ao compromisso com a construção de um mundo mais justo e sustentável”, afirmou Dom Manoel Delson.

Missa de Cinzas e Abertura da CF 2025

A abertura oficial da Campanha aconteceu durante a celebração eucarística na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, com a missa de cinzas que marca também o início do tempo da Quaresma.

A Santa Missa foi presidida por Dom Manoel Delson e concelebrada por Dom Alcivan Tadeus, pelo pároco da Catedral, Pe. Allan Karlos, pelo vigário, Pe. Luiz José, do Diácono Ringson Toledo, membros do clero, seminaristas e todo o povo de Deus.

Missa de cinzas e abertura da CF 2025.

Em sua homilia, o arcebispo ressaltou as práticas essenciais do itinerário quaresmal: jejum, oração e caridade, e fez um convite para que todos vivam este tempo como uma oportunidade de conversão pessoal e comunitária.

“A Quaresma é um tempo favorável para renovarmos nosso compromisso com a vida e com a casa comum, cuidando da criação e sendo instrumentos de paz e fraternidade”, afirmou Dom Delson.

Projetos e Ações

A Comissão Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade 2025 seguirá com diversas ações ao longo do ano para fortalecer o compromisso com a Ecologia Integral em toda a Arquidiocese da Paraíba.

Entre as iniciativas planejadas estão a realização de um fórum temático, que promoverá o diálogo sobre o cuidado com a casa comum, e a busca por parcerias com as secretarias de meio ambiente do estado e dos municípios que compõem o território arquidiocesano, a fim de oferecer formações sobre ecologia nas paróquias e comunidades.

Também está prevista uma parceria com escolas públicas e privadas, para apresentar em salas de aula a importância do tema da CF 2025 e incentivar práticas ambientais entre crianças e jovens. Além disso, a Arquidiocese reafirma o compromisso de direcionar os recursos arrecadados na Coleta Nacional da Solidariedade para projetos que promovem a preservação ambiental e o cuidado com a vida em nosso território.

Caminho de Conversão e Compromisso

A Arquidiocese da Paraíba convida todas as paróquias, comunidades e pastorais a se engajarem nas ações da Campanha da Fraternidade, promovendo momentos de oração, reflexão e iniciativas que contribuam para a preservação ambiental e o cuidado com a vida.

Que esta Campanha desperte em nossas comunidades o compromisso com a vida, a fraternidade e a construção de um mundo mais justo e sustentável.

Vamos juntos cuidar da casa comum!