Senadora lança em Cajazeiras programa “Antes que aconteça”

A senadora Daniella Ribeiro lançou na última sexta-feira (28) o programa “Antes que aconteça”, no município de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba.

Ao lado da prefeita Corrinha Delfino, da vice-prefeita Christiane Araújo, do vice-governador Lucas Ribeiro, e de líderes políticos locais, como a deputada Dra. Paula, do ex-prefeito Zé Aldemir e do deputado Júnior Araújo, Daniella destacou a importância da união de forças ao combate à violência contra a mulher, que é o propósito do Antes que aconteça.

A solenidade de lançamento aconteceu à tarde e foi bastante prestigiada pela população de Cajazeiras e de municípios vizinhos, além de políticos.

À noite, a senadora entregou a camisa do ‘Antes que aconteça’ ao DJ Alok, que foi a atração da festa de Carnaval do município. Ao artista, Daniella explicou o objetivo do programa e pediu apoio na divulgação, o que foi prontamente aceito pelo DJ, que se mostrou empolgado e interessado pelas explicações e parabenizou a senadora pela iniciativa.

O programa

O “Antes que aconteça” foi criado em dezembro de 2023, quando a senadora Daniella Ribeiro era presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O programa tem o objetivo de desenvolver ações efetivas no combate à violência contra a mulher, que tem índices assustadores no país.