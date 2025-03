Diocese de Campina Grande lança Campanha da Fraternidade 2025

A Diocese de Campina Grande lança nesta quinta-feira (6), às 9h, no Centro de Eventos Diocesano São João XXIII, em Lagoa Seca, a Campanha da Fraternidade 2025. Neste ano, o tema escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é “Fraternidade e Ecologia Integral”, um chamado à conversão não apenas espiritual, mas também ecológica, promovendo a consciência sobre a crise socioambiental e o cuidado com a criação de Deus.

O coordenador de equipe de campanhas da Diocese, padre José Alexandre Moreira (foto), concedeu entrevista à rádio Caturité FM nesta Quarta-feira de Cinzas (5), destacando a importância da campanha e o compromisso cristão com a “causa comum”.

“A ecologia integral é um convite a vivermos este tempo quaresmal como um período de conversão, de mudança de vida, mas também de conversão ecológica. O objetivo é justamente promover essa urgente consciência sobre a crise socioambiental, ouvindo os gritos dos pobres e também do planeta Terra. Deus viu que tudo era muito bom e colocou o homem no centro do Jardim do Éden para cuidar da criação. Precisamos estar voltados para essa leitura do livro do Gênesis, pois tudo é criação de Deus, e a gente precisa viver em harmonia.”

O evento de lançamento contará com a presença do bispo diocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos, que fará a acolhida e a abertura oficial da campanha. Em seguida, haverá uma coletiva de imprensa, um momento celebrativo e um gesto concreto: o plantio de 73 mudas de árvores frutíferas, simbolizando cada uma das paróquias da Diocese de Campina Grande.

Padre Alexandre reforçou que a iniciativa pretende gerar frutos concretos na vida dos fiéis, despertando a responsabilidade de cada cristão com o meio ambiente.

“Acredito que essa campanha vai gerar muitos frutos à medida que mais pessoas tomarem consciência de que é preciso cuidar do planeta Terra e da criação de Deus. As questões climáticas e sociais estão todas interligadas, e já estamos sofrendo as consequências dessa relação desordenada do homem com a natureza.”

Além do plantio das mudas, a programação contará com a participação do grupo Mulheres Sementes do Reino, de São José da Mata. Elas realizam um trabalho de agroecologia e estarão na feira agroecológica que acontecerá durante o evento, reforçando o compromisso da Diocese com ações concretas de sustentabilidade.

Padre Alexandre encerrou a entrevista convidando todas as paróquias a participarem do lançamento da Campanha da Fraternidade.

“Esperamos que cada paróquia envie sua representação para este momento tão solene, de reflexão, oração e compromisso com a criação de Deus. Que possamos viver a Quaresma com esse olhar de conversão ecológica e cuidado com a causa comum.”

O evento acontece a partir das 9h desta quinta-feira (06), no Centro de Eventos Diocesano São João XXIII, em Lagoa Seca.