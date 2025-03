Celebração da quarta-feira de cinzas com o bispo de Campina Grande

A Igreja Católica iniciou, nesta quarta-feira, o ´Santo Tempo da Quaresma´ com a celebração da Quarta-feira de Cinzas.

Na Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, ocorreram três missas.

A Quarta-feira de Cinzas celebra o início da Quaresma, um período de 40 dias de preparação para a Páscoa no calendário litúrgico cristão.

Este dia marca um momento de reflexão, arrependimento e conversão, convidando os fiéis a intensificarem sua vida espiritual por meio da oração, jejum e caridade.

Durante a celebração, os fiéis recebem a imposição das cinzas, um símbolo de humildade e penitência.

As cinzas, geralmente provenientes dos ramos usados no Domingo de Ramos do ano anterior, são colocadas na testa ou cabeça dos fiéis com as palavras “Lembra-te que és pó e ao pó voltarás” ou “Convertei-vos e crede no Evangelho”, lembrando-lhes da fragilidade humana e da necessidade de reconciliação com Deus.

A Quarta-feira de Cinzas também é um convite à renovação espiritual, preparando os cristãos para celebrar a Páscoa com um coração mais puro e preparado.

Dom Dulcênio, na missa no final da tarde, destacou que a Quaresma não deve ser vista como um período de sofrimento, mas como um tempo de renovação espiritual, centrado na Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

Ele ressaltou que é com Cristo, no deserto, que encontramos a possibilidade de conversão e renovação, reforçando que este tempo nos oferece a esperança de um novo começo.

“Iniciamos, com a imposição das cinzas no dia de hoje, o Sacro Tempo Quaresmal. E antes de pensarmos que a Quaresma seja uma experiência mórbida na vida da Igreja, é preciso que pensemos que os cristãos abstraem a sua força da vivência do mistério pascal, da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, tal como estamos a preparar-nos por este tempo. E, na experiência de irmos ao deserto com Jesus, é Dele que nos vem a possibilidade de convertermo-nos”, iniciou sua pregação.

Dom Dulcênio também citou a mensagem do Papa Francisco, que associa a Quaresma à esperança.

O Papa enfatiza que a Igreja nos convida a preparar nossos corações para celebrar a Páscoa com alegria, lembrando-nos de que a Quaresma é um tempo para refletir sobre nossa caminhada espiritual, renunciando aos pecados e buscando a liberdade em Cristo.

“o Santo Padre Francisco, na sua mensagem para a Quaresma deste ano, faz uma reflexão em que mescla a esperança e este tempo litúrgico porque “a Igreja, mãe e mestra, convida-nos a preparar os nossos corações e a abrir-nos à graça de Deus para podermos celebrar com grande alegria o triunfo pascal de Cristo, o Senhor, […] centro da nossa fé e a garantia da nossa esperança na grande promessa do Pai, já realizada n’Ele, Seu Filho amado: a vida eterna (cf. Jo 10,28;17,3)”, destacou.

Por fim, Dom Dulcênio destacou a importância da oração e confiança em Deus, como ensina o Papa Francisco.

Por: Dvanilson Marinho (Pascom)

Fotos: Joaquim Urtiga (Pascom Diocesana)