A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor habilitou cinco entidades representativas dos estudantes de João Pessoa para confecção e emissão da Carteira de Estudante 2025. Foram credenciadas três entidades universitárias e duas secundaristas. O Procon-JP alerta que o prazo para recursos termina nesta sexta-feira (7).

As duas entidades secundaristas habilitadas foram UESP (União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba) e UEEP (União Estadual dos Estudantes da Paraíba). Três entidades universitárias foram credenciadas: CUC (Conselho Universitário de Carteiras); DCE Nassau (Diretório Central dos Estudantes da Faculdade Maurício de Nassau); e UEE (União Estadual dos Estudantes).

As entidades devem ficar atentas para o prazo de recurso administrativo, que termina no dia 7 de março de 2025. A recorrência deve ser feita através do sistema 1DOC (HTTPS://joão pessoa.1doc.com.br/b.php?pg=o/wps=joaopessoa).

O recurso deve ser devidamente documentado, sendo imprescindível a qualificação da recorrente.

Resultado final

Outro alerta do Procon-JP se refere à divulgação do resultado final que, após os prazos previstos, será divulgado no Diário Oficial do Município e no site da Secretaria (procon.joaopessoa.pb.gov.br), com as entidades sendo notificadas para entrega da Certidão de Habilitação e Regularidade.

Meia-entrada

O documento confeccionado por uma das entidades habilitadas garante o direito à meia-passagem aos estudantes no transporte público da Capital e à meia-entrada em eventos culturais, a exemplo de shows de uma forma geral e cinemas, além de eventos desportivos.