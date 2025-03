Campina Grande: Hospital de Trauma realiza quase mil atendimentos no Carnaval

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que integra a rede hospitalar do Governo do Estado, em Campina Grande, realizou 976 atendimentos e 87 cirurgias durante o feriadão de Carnaval. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (1) até as 23h59 dessa terça-feira (4).

O dia que registrou maior movimentação de entradas de pacientes na unidade de saúde, foi a segunda-feira (3), totalizando 268 atendimentos.

Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 8,2 % no número de atendimentos e uma queda de 3% nas cirurgias, respectivamente: em 2024, foram atendidos 902 pacientes e realizados 87 procedimentos cirúrgicos.

As principais causas de atendimento no período foram vítimas de acidente de bicicleta, com 11 casos, e acidentados de moto, com 130 ocorrências.

Além disso, a equipe médica também lidou com emergências relacionadas à agressão física, vítimas de projéteis de arma de fogo e branca, atropelamentos, queimaduras e acidentes de carro.

Com relação às vítimas de acidentes de moto, esse ano houve um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2024, foram realizados 127 atendimentos e esse ano 130.

Já com relação aos atendimentos envolvendo vítimas de acidentes de bicicleta houve uma diminuição de 39%. Ano passado foram 18 casos e esse ano 11.

O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande é referência para alta complexidade em Traumatologia e Ortopedia para 203 municípios da Paraíba, o que abrange uma população de 2 milhões de pessoas, e ainda conta com os serviços de hemodinâmica.

A unidade de saúde disponibiliza 272 leitos e 301 médicos, sendo 64 em regime de plantão presencial 24 horas.