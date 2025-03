Podcast: Empaer destaca a importância da boa escolha de matrizes e reprodutores

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité,Geneilson Evangelista da Silva, assessor regional de crédito rural da Empaer.

Ele destacou a importância da escolha criteriosa de matrizes e reprodutores para a formação de um plantel produtivo e rentável.

Durante a entrevista, Geneilson explicou que fatores como genética, adaptação ao clima, padrão racial e histórico reprodutivo dos animais são determinantes para o sucesso na criação.

Além disso, ressaltou a necessidade de acompanhamento técnico para garantir um rebanho saudável e produtivo.

Ouça o podcast abaixo