Muro de colégio desaba após chuvas em João Pessoa

Após as chuvas da noite desta segunda-feira (3), em João Pessoa, desabou parte do muro do Colégio Sesquicentenário, no bairro Pedro Gondim. Com isso, a rua precisou ser interditada.

A TV Cabo Branco esteve no local. No momento do desabamento, não havia ninguém na escola ou passando pela rua. Não houve feridos.

Escola havia passado por uma reforma recentemente, mas sistema de drenagem do muro não suportou a quantida de água que escoou por causa da chuva.

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) vai fazer a retirada dos resíduos. Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) está no local orientando o trânsito.

* Com informações do g1pb