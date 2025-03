Vereador critica abandono do Parque Bodocongó, em Campina Grande

O vereador Márcio Guedes (PSB) cobrou do governador João Azevêdo providências com relação à situação de abandono do Parque Bodocongó, no bairro do mesmo nome, em Campina Grande.

“Concordo com as suas palavras”, registrou o vereador Sargento Cobra (PSB-CG).

*Tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a mais recente edição completa, acesse aqui.