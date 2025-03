Podcast: Conselho destaca a importância da denúncia de violência contra idosos

No quadro Momento Uama, no programa Conexão Caturité, a discussão abordou a violência contra a pessoa idosa e a necessidade de mais delegacias especializadas no estado.

A ex-delegada da Pessoa Idosa e atual presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Vera Lúcia, destacou que muitas vítimas não denunciam por medo ou pena dos agressores, que geralmente são familiares.

A especialista reforçou a importância da denúncia, incentivando vizinhos e conhecidos a alertarem as autoridades. “A violência pode levar à morte. O idoso precisa se proteger”, alertou Vera Lúcia.

Ouça o podcast abaixo