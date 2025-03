O segundo dia do 28º Crescer – Encontro Nacional da Família Católica, realizado neste sábado (1º de março), em Campina Grande-PB, foi marcado por momentos de profunda espiritualidade e reflexão.

Dentre os destaques, a presença das relíquias de Padre Pio, e as pregações dos padres Chrystian Shankar e Marlon Múcio enriqueceram a programação do evento.

Adoração ao Santíssimo Sacramento

As atividades iniciaram-se com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo Diácono Paulo Weidson, pelo Padre Fábio Vieira e por Romero Brandão, missionário da Comunidade de São Pio X. Este momento proporcionou aos fiéis uma oportunidade de introspecção e conexão espiritual, preparando os fiéis para as reflexões que se seguiriam.

Pregação 1: “Famílias, vós sois a esperança da humanidade”

A primeira pregação do dia foi ministrado pelo Padre Chrystian Shankar, que abordou o tema “Famílias, vós sois a esperança da humanidade”. Conhecido por sua eloquência e dedicação à evangelização, Padre Chrystian enfatizou a importância da família como pilar fundamental da sociedade e agente transformador no mundo contemporâneo.

Padre Chrystian Shankar é sacerdote da Diocese de Divinópolis-MG, com destacada atuação na promoção dos valores cristãos e na defesa da família. Com milhões de seguidores nas redes sociais, suas pregações alcançam um vasto público, refletindo seu compromisso com a evangelização e a orientação espiritual.

Pregação 2: “Família, lugar do diálogo e da reconciliação”

Na sequência, o Padre Marlon Múcio apresentou a pregação intitulada “Família, lugar do diálogo e da reconciliação”. Ele ressaltou a necessidade de comunicação aberta e sincera no ambiente familiar, destacando o perdão e a reconciliação como elementos essenciais para a harmonia doméstica, além de dar seu testemunho de vida e sacerdócio, enfrentando uma doença rara.

Padre Marlon Múcio nasceu em 1973, em Carmo da Mata-MG, e foi ordenado sacerdote em 2000. É fundador da Comunidade Missão Sede Santos e da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, em Taubaté-SP, instituição dedicada ao tratamento de doenças raras. Sua trajetória de superação pessoal, enfrentando uma doença ultrarrara, inspirou o filme “Milagre Vivo”, lançado em novembro de 2024.

Consagração das Famílias a Nossa Senhora Aparecida

Ainda durante as atividades do dia, a deputada federal Simone Marquetto conduziu a Consagração das Famílias a Nossa Senhora Aparecida.

A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida passeou no meio dos fiéis. Em seguida, o Padre Rodolfo Lucena, juntamente com os padres Fábio Vieira, Marlon Múcio e Ednaldo Gomes, conduziram a consagração das famílias à Nossa Senhora Aparecida. Este ato simbólico reforçou a devoção mariana e a busca por proteção e bênçãos para os lares brasileiros.

O ato foi finalizado com a entrega da Moção de Aplausos concedida pela Câmara de Vereadores de Campina Grande à Deputada Federal Simone Marquetto, pela atuação no Congresso Nacional, e instituição do Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria, entregue pela Vereadora Carol Gomes.

O Crescer 2025 segue até a próxima terça-feira (4), oferecendo aos participantes uma programação diversificada que inclui palestras, momentos de oração e celebrações eucarísticas, consolidando-se como um dos maiores encontros católicos do país.