Renascer 2025: Comunidade Shalom promove retiro espiritual gratuito em Campina

A Comunidade Católica Shalom realiza, entre os dias 2 e 4 de março, a 12ª edição do Renascer em Campina Grande. O evento, que acontece simultaneamente em diversas cidades do Brasil e em 32 países, é uma opção para aqueles que desejam viver o período do Carnaval de forma diferente, com momentos de espiritualidade, louvor e partilha.

Este ano, o retiro será realizado no antigo Centro Pastoral São João XXIII, no bairro do José Pinheiro, a partir das 8h30 da manhã. A programação conta com pregações, cursos para jovens, Seminário de Vida no Espírito Santo, missas diárias e aconselhamento espiritual. No domingo (2), a missa será presidida pelo bispo diocesano de Campina Grande.

De acordo com Raí Carvalho, coordenador do evento, o Renascer busca oferecer uma alegria que vai além dos dias de folia.

“O Renascer tem toda a alegria do Carnaval, mas com um diferencial: a alegria que viveremos nesse encontro não acaba na Quarta-feira de Cinzas. No evento, teremos missionários disponíveis para aconselhamento espiritual, além de um espaço especial para as crianças, o Renascer Kids, onde elas poderão ser evangelizadas enquanto os pais participam das atividades”, destacou Raí.

Além das atividades religiosas, o evento contará com apresentações artísticas, bazar, lanchonete e livraria com artigos religiosos. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo Instagram da Comunidade Shalom ou no próprio local do evento.