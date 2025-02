Sancionada a lei que concede título de cidadão campinense ao padre Chrystian Shankar

Em separata, do Semanário Oficial do Município, o prefeito Bruno Cunha Lima sancionou a Lei n° 9.605 de 11 de fevereiro de 2025, que concede o título de cidadão campinense ao padre Chrystian Shankar de Oliveira Lima. A publicação saiu no documento publicado nesta sexta-feira, 28.

O padre celebrará a missa solene de abertura da 28a edição do Crescer, O Encontro Nacional da Família Católica. Ele retorna ao evento após 10 anos. A missa será realizada na Catedral Diocesana de Campina Grande, nesta sexta-feira, 28, às 19h30.

Na ocasião, o padre Chrystian Shankar receberá o título de cidadão campinense das mãos da vereadora Carol Gomes (UB), autora do projeto de lei que foi aprovado nesta semana, pela Câmara Municipal, por unanimidade.

Padre Chrystian Shankar é Reitor do Santuário Diocesano de Frei Galvão e Vigário Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Ele nasceu em Itaúna-Minas Gerais, em 14 de agosto de 1975, e foi ordenado em 27 de agosto de 2005.

Além de sua formação em Teologia e Filosofia, Padre Chrystian é Master Coach Trainer desde 2011, ministrando palestras de motivação e autoconhecimento em todo o país.

Seus temas abrangem questões relacionadas à alma, como ansiedade e depressão e os aspectos ligados aos relacionamentos familiares e afetivos.