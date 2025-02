Prefeitura de Campina Grande prioriza pagamento de aluguéis sociais

Nesta quinta-feira, 27, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), realizou o pagamento das últimas parcelas referente ao aluguel social no Município, no total de R$ 147.000, 00 (Cento e quarenta e sete mil reais).

Esse valor somado a quantia de R$ 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil reais), referente ao pagamento de subvenções, resulta no montante de R$ 273.000,00 (Duzentos e setenta e três mil reais).

O benefício do aluguel social é destinado para pessoas que comprovam não ter onde morar e que vivem em situação de vulnerabilidade nas ruas da cidade. Atualmente, 108 famílias estão inseridas nesse tipo de ação.

Durante as chuvas registradas no primeiro semestre de 2024, por exemplo, várias famílias que moravam em áreas de risco em vários bairros da cidade e que tiveram suas casas alagadas, com perda de objetos, móveis e roupas, foram contempladas com o benefício.

Outros casos consideráveis são pessoas em situação de rua, que durante as buscas ativas, realizadas pelas equipes do Centro de Referência Especializado em Situação de Rua (Centro Pop), acabam também sendo alcançadas com o aluguel social.

O acerto, incluiu também o valor de R$ 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil reais), referente ao pagamento de Subvenções para dez Organizações Não Governamentais (ONG’S), que atuam na cidade, as quais realizam de forma terceirizada, vários serviços destinados à população, com o devido acompanhamento e apoio da assistência social.

De acordo com o diretor financeiro da Semas, Vanderley Medeiros, “no total, 10 entidades receberam o pagamento, no entanto outras cinco ainda não apresentaram a devida prestação de contas, necessária para viabilizar os demais valores, o que só deve ocorrer em um segundo momento”, ressaltou o diretor.

“Sabemos que os pagamentos são obrigações da Prefeitura, mas consideramos importante prestar contas das ações da pasta. Enquanto Prefeitura, estamos trabalhando diuturnamente para garantir os pagamentos não só dos aluguéis sociais, como das subvenções junto às entidades parceiras da Semas. Esse inclusive é um compromisso firmado pela atual gestão com os campinenses, no sentido de garantir assistência e benefícios, através da oferta de vários serviços também, por parte dessas entidades”, pontuou o secretário da Semas, Fábio Thoma.