No quadro “Mercado Imobiliário”, do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, abordou questões relacionadas ao IPTU.

Ele esclareceu que o pagamento do imposto é, por lei, dever do proprietário, mas pode ser repassado ao inquilino caso esteja previsto no contrato de locação.

Destacou também a importância de um bom acordo entre as partes para evitar conflitos. Além disso, alertou sobre golpes envolvendo boletos falsos do IPTU e sugeriu a separação da taxa de coleta de resíduos do imposto em Campina Grande, facilitando a transparência da cobrança.

Ouça o podcast aqui.