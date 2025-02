O que abre e o que fecha no Carnaval em Campina Grande

O Carnaval vai alterar o funcionamento de vários locais em Campina Grande, entre bancos, repartições públicas e shoppings, mesmo não sendo feriado.

Veja o que abre e o que fecha no período:

Bancos

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial nas agências na segunda-feira (3), e na terça-feira (4), feriados bancários, durante o período de Carnaval. O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (5), a partir das 12h.

Ônibus

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) disponibilizou uma frota especial de ônibus para os principais eventos religiosos do Carnaval da Paz, que começou na terça-feira (27) e segue até o dia 3 de março. No sábado (1º), o transporte coletivo terá viagens gratuitas para a população, com o ‘Tarifa Zero’.

Shoppings

Partage Shopping

Abrirá no sábado (1º) das 10h às 22h e, no domingo (2), as lojas e quiosques abrirão das 12h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 22h. De segunda a quarta, o shopping funciona normalmente.

Cirne Center

Abre neste sábado (1º) das 9h às 14h. No domingo (2), na segunda (3) e na terça-feira (4) o shopping estará fechado. Na quarta-feira (5), o shopping abrirá depois do meio-dia.

Luíza Motta

Abre no sábado (1º) das 9h às 20h e no domingo (2), das 11h às 18h. Na segunda (3) e na terça-feira (4) das 10h às 18h, e na quarta-feira (5) das 9h às 20h.

Shopping Edson Diniz

Abrirá no sábado das 8h às 14h. Na segunda-feira (3) e terça-feira (4) estará fechado. O shopping reabre na quarta-feira (5) das 12h às 18h.

Design Mall

O Design Mall funcionará das 10h às 20h neste sábado (1°). Já no domingo (2), na segunda (3), na terça-feira (4), e a quarta-feira (5), as lojas funcionarão das 12h às 20h.

Comércio

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande, a abertura das lojas fica a critério de cada lojista, tanto na segunda-feira (3) quanto na terça-feira (4), sem pagar nenhum tipo de contribuição ou custeio extra ao funcionário, pois não é feriado.

Repartições públicas

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou, na última quarta-feira (26), um decreto que suspende o expediente nas segunda-feira (3), terça-feira (4) e quarta-feira (5) de março. O retorno das atividades será na quinta-feira (6), com exceção da saúde.

Justiça

A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) informou que não vai haver expediente no órgão na segunda e na terça de Carnaval, assim como também na quarta-feira de cinzas, funcionando apenas em regime de plantão.

Correios

Na segunda (3) e na terça-feira de Carnaval (4), não haverá atendimento nas agências dos Correios. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira de Cinzas (5), com agências abertas a partir do meio-dia.

Parque da Criança

O local vai funcionar do sábado (1º) a quarta-feira (5), das 5h às 18h.