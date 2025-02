A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Finanças (Sefin), decidiu prorrogar até o dia 31 de março o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 10% para pagamento em cota única. O contribuinte também tem a opção de fazer o parcelamento e pagar o tributo em até dez parcelas.

De acordo com a secretária-executiva de Receitas do Município, Ana Cristina Dantas, a Prefeitura ampliou o prazo para pagamento com desconto, oferecendo mais um benefício ao cidadão de Campina Grande.

“O município atendeu um pleito que veio da população e está estendendo esse prazo para pagamento do IPTU com desconto até o fim do mês de março. É mais uma oportunidade do contribuinte ficar em dia com suas obrigações tendo acesso a um bom desconto e também a certeza que o pagamento do imposto traz a possibilidade de que as obras e serviços, que estão sendo entregues à população, se mantenham e possam até ser ampliados”, declarou Ana Cristina.

Além de ter acesso ao boleto para pagamento através do site da Prefeitura de Campina Grande (www.campinagrande.pb.gov.br), o cidadão pode também se dirigir à sede da Secretaria de Finanças, localizada na Cazuza Barreto, 113, no bairro Estação Velha.

Também é possível realizar a emissão do boleto na sede da STTP que atende na avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, 1.140, no bairro Catolé.