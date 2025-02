Tem início nesta sexta-feira (28), em Campina Grande-PB, o 28º Crescer – Encontro Nacional da Família Católica, um dos maiores eventos religiosos do Brasil. A expectativa é que mais de 80 mil pessoas participem do encontro, que seguirá até terça-feira (04/03) no Spazzio. Pelo menos 12 estados brasileiros já confirmaram caravanas, trazendo fiéis de diversas partes do país para momentos de oração, pregações e celebrações eucarísticas.

A abertura oficial acontece hoje à noite, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, às 19h30, com Missa Solene presidida pelo Padre Chrystian Shankar, um dos sacerdotes mais influentes do país. A programação segue a partir de sábado (01/03) no Spazzio, onde uma grande estrutura foi montada para receber os participantes com conforto e segurança.

O Crescer 2025 contará com a presença de algumas das maiores referências do catolicismo no Brasil, entre elas o Padre Chrystian Shankar, o casal missionário Amanda e Marcelo Buttchevits, o Padre Marlon Múcio, e o Padre Fábio Vieira, com a relíquia do Beato Carlo Acutisd, além do ator Juliano Cazarré, que dará seu testemunho de fé no evento. Também está confirmada a participação de William Sanfona, que trará a musicalidade nordestina para a evangelização.

Estrutura para acolher os fiéis

Para garantir um ambiente seguro e organizado, a organização do evento montou uma ampla estrutura com equipes de segurança, apoio logístico, atendimento médico, espaços de evangelização específicos para crianças e jovens, credenciamento e câmera de reconhecimento facial na entrada. Além disso, a Superintendência de Transportes Terrestres (STTP) reforçou as rotas de ônibus circulares, garantindo acesso facilitado ao Spazzio.

O Crescer 2025 reafirma sua missão de fortalecer a fé das famílias e proporcionar um espaço de evangelização e comunhão. A programação completa e mais informações podem ser encontradas no site oficial https://encontrodafamiliacatolica.com.br/.