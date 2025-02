Carnaval: veja o que abre e o que fecha em João Pessoa

O funcionamento das repartições públicas, bancos e shoppings em João Pessoa, na capital paraibana, será alterado por conta do Carnaval.

Veja abaixo o que abre e o que fecha em João Pessoa:

VLTs

Os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) da CBTU João Pessoa não vão operar na segunda (3) e terça-feira (4) de Carnaval. O serviço será retomado na quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 11h37, com encerramento às 19h23.

Ônibus

Procurada, a Superintedência Executiva de Mobilidade Urbana (SEMOB) de João Pessoa, afirmou que informações sobre horários e frotas dos ônibus só serão divulgados neste final de semana.

Shoppings:

Mangabeira e Manaíra Shopping

Os shoppings Manaira e Mangabeira funcionarão normalmente durante o período de Carnaval 2025. Da sexta-feira (28) até a quarta-feira (5), as lojas, praças de alimentação e espaços de lazer abrirão nos horários habituais.

No domingo (2), a praça de alimentação e os restaurantes abrirão a partir das 11h30, enquanto as lojas e opções de lazer começarão a operar às 12h. Nos demais dias, o horário segue padrão, com abertura às 10h e fechamento às 22h.

Mag Shopping

O Mag Shopping vai abrir durante o carnaval, mas em horário reduzido. Lojas e quiosques funcionam das 9h às 21h no sábado (1º) e das 13h às 21h entre domingo (2) e quarta-feira (5).

A praça de alimentação abre entre 10h e 22h no sábado e entre 12h e 22h nos demais dias. Enquanto os cinemas funcionam no seu horário normal, todos os dias entre 13h e 22h.

Por fim, a alameda de serviços estará aberta no mesmo horário das lojas e quiosques no sábado (1º) e na quarta-feira (5), estará fechada no domingo (2) e na terça-feira (4) e terá seu funcionamento optativo, a depender da decisão de cada lojista, na segunda-feira (3).

Liv Mall

O shopping Liv Mall informou que no sábado (1°), o shopping abrirá a partir das 9h, com as lojas funcionando das 9h às 21h. Já do domingo (2) até a terça-feira (4), o shopping abrirá das 12h às 22h.

Durante esses dias, as lojas funcionarão das 13h às 21h, a Alameda de Serviços estará fechada, a Praça de Alimentação atenderá das 12h às 22h e o Rock&Ribs das 12h às 22h. Na quarta-feira (5), o shopping abrirá às 12h, com as lojas funcionando das 12h às 21h.

Shopping Tambiá

O shopping Tambiá terá todas as lojas estarão abertas das 13h às 20h neste domingo (2). Já na segunda-feira (3) e na terça-feira (4), o funcionamento será o mesmo, com todas as lojas abertas das 12h às 20h, e a Praça de Alimentação e o PlayToy operando também das 12h às 20h.

Na quarta-feira (5), todos os estabelecimentos estarão abertos, com as lojas funcionando das 12h às 20h e a Praça de Alimentação e o PlayToy estendendo o atendimento até as 21h.

Shopping Sebrae

O Shopping Sebrae estará aberto das 10h às 20h neste sábado (1°). No domingo (2), na segunda-feira (3) e na terça-feira (4), o shopping estará fechado. Já na quarta-feira (5), a Praça de Alimentação abrirá às 11h, enquanto as lojas começam a funcionar às 12h, com o fechamento previsto para as 20h.

Shopping Sul

O Shopping Sul terá uma programação especial no Carnaval 2025. No domingo (2), haverá o Bloquinho Shopping Sul a partir das 16h30. Já na segunda-feira (3), o funcionamento é normal, das 10h às 21h. Na terça-feira (4), o shopping vai estar fechado e na quarta-feira (5), as lojas vão estar abertas das 12h até às 21h.

Pátio Altiplano

O Pátio Altiplano abre normalmente no sábado (1º) e fecha no domingo (2). Na segunda-feira (3), o shopping abre normalmente e apenas o Sicredi fica fechado. Na terça (4), apenas a praça da alimentação fica aberta. O shopping volta a funcionar normalmente na quarta-feira (5).

Parahyba Mall

O Parahyba Mall informa que neste domingo (2) funcionará das 13h até às 22h. Na segunda (3), na terça (4), o horário de funcionamento será das 13 às 22h, com a Praça de Alimentação funcionando a partir das 12h. Na quarta-feira (5), o shopping funcionará das 10h às 22h.

Pirâmide Shopping

No Pirâmide Shopping, o sábado (1º) vai ter funcionamento normal no local, das 10h às 22h. No domingo (2), a Praça de Alimentação abre das 11h às 21h e as demais lojas vão funcionar das 14h às 20h.

Na segunda-feira (3), o horário retorna ao normal. Na terça (4) e quarta-feira (5) a Praça de Alimentação abre das 11h às 21h e as demais lojas vão funcionar das 14h às 20h.

Bancos

Conforme Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial nas agências na segunda-feira (3), e na terça-feira (4), feriados bancários, durante o período de Carnaval. O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (5), a partir das 12h.

Comércio

No comércio, os dias de Carnaval são considerados normais, cabendo a cada empresa decidir se irá funcionar ou não, desde que garanta a segurança de trabalhadores e clientes. Segundo o Sindicato dos Comerciários, caso opte pelo fechamento, o empregador não pode descontar nas remunerações. A reposição de horas só pode ocorrer por meio de banco de horas ou acordo coletivo com o sindicato.

Repartições públicas

As repartições públicas terão ponto facultativo nos dias 3 e 4 de março, com exceção dos serviços essenciais. No dia 5, quarta-feira de cinzas, o expediente será facultativo até 12h.

Justiça

A Justiça Federal da Paraíba (TJPB) informou que não vai haver expediente no órgão na segunda e na terça de Carnaval, assim como também na quarta-feira de cinzas, funcionando apenas em regime de plantão.

Bica

Segundo o Parque Arruda Câmara (Bica), o funcionamento será normal do sábado (1º) até a terça-feira (4), das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h. Na Quarta-feira de Cinzas, dia 5, não há expediente.

Correios

Na segunda (3) e na terça-feira de Carnaval (4), não haverá atendimento nas agências dos Correios. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira de Cinzas (5), com agências abertas a partir das 12h.

*Com g1 Paraíba