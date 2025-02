Integrando a programação oficial do Carnaval da Paz 2025, em Campina Grande, o Movimento de Integração Espírita da Paraíba (MIEP) chega a sua 52ª edição este ano. O evento acontece, mais uma vez, no Garden Hotel e será aberto neste sábado, 1º, seguindo até a terça-feira, 04 de março.

A palestra de abertura terá o tema ‘Evangelho e Vida’, com Orson Carrara. A partir do domingo, 02, as atividades seguem nos três turnos.

Além de palestras e painéis, haverá também apresentações artísticas e os Miep Jovem, Miepinho e Miep Baby.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Associação Municipal de Espiritismo de Campina Grande (AME-CG), no endereço: www.amecg.com.br, onde também está a programação completa do evento.