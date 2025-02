TJ-PB ainda não cogita a descentralização de suas Câmaras

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Fred Coutinho, disse à Coluna que não está em cogitação, no curto prazo, contemplar Campina Grande com a instalação de uma das Câmaras (órgão fracionário) do TJ-PB.

“Em principio ainda não. Não há um debate sobre isto. Mas pode-se amadurecer. Mas neste momento ainda não. Vamos viver um momento de reestruturação (no TJ). E todo debate é bem-vindo. E isso é mais um bom debate para enfrentarmos”, salientou o desembargador.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco instalou uma Câmara na cidade de Caruaru.

A bem da verdade, nenhuma liderança política campinense se dignou em formalizar esse pedido de instalação junto à presidência do TJ-PB.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

