Em entrevista à rádio Caturité FM, o presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, José Rogério, esclareceu como será o funcionamento do comércio na cidade durante o período de Carnaval.

“Aqui em Campina Grande o Carnaval não é feriado, e ao longo dos anos, por tradição, boa parte do comércio funciona normalmente”, explicou José Rogério.

O presidente do sindicato também alertou que as empresas que optarem por não abrir durante os dias de Carnaval não podem descontar esses dias do salário dos trabalhadores. “Para aquelas lojas, aquelas empresas que não forem funcionar nesse período, elas também não podem fazer desconto dos salários dos trabalhadores”, reforçou.

Além disso, José Rogério destacou que o Sesc Açude Velho estará funcionando normalmente, oferecendo lazer para os comerciários associados.

“Nesse período de Carnaval, o Sesc Açude Velho vai estar funcionando com piscina para os trabalhadores. Aqueles associados do Sesc também poderão participar das festividades por lá”, concluiu.