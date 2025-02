Semob-JP define operação especial de mobilidade para Carnaval Tradição de João Pessoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu o plano especial que será colocado em prática para os desfiles do Carnaval Tradição 2025, que acontecem entre os dias 1º e 4 de março na Avenida Duarte da Silveira.

Uma equipe com 20 agentes de mobilidade estará em atuação, garantindo a segurança viária durante todo o evento.

Para isolar a Avenida Duarte da Silveira, no trecho onde foram instaladas as estruturas de arquibancadas para o público, bloqueios e desvios no trânsito serão necessários.

O plano também contempla o reforço de linhas de ônibus para os deslocamentos de quem for desfilar ou prestigiar a programação carnavalesca.

Estão escalado 20 agentes de mobilidade, garantindo o traslado de pedestres e a fluidez dos veículos que circularem por todo o entorno do corredor Beira Rio.

A partir das 17h do sábado (1º), será bloqueado todo o trecho entre a Rua Clemente Rosas (Torre), Avenida Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio) e Duarte da Silveira até o cruzamento com a Avenida Maximiano Figueiredo (DER-PB).

No sentido Centro/bairro, os veículos poderão trafegar pelas avenidas Coremas, Pedro II, Praça Pedro Gondim e Beira Rio. Quem não for participar dos festejos carnavalescos, a orientação do órgão é de que busque rotas alternativas e evite circular pela região.

Os carros alegóricos e demais equipamentos utilizados pelas agremiações e escolas de samba ficarão concentrados na Rua Clemente Rosas, com acesso pela Praça Pedro Gondim até as imediações do Pronto Socorro de Fraturas, na Beira Rio.

Transporte público – Os ônibus que trafegam pela Avenida Beira Rio – linha 401 (Altiplano), sentido bairro/Centro, seguirão pelas avenidas Bento da Gama, Epitácio Pessoa, Maximiano Figueiredo, Almirante Barroso, Corálio Soares, seguindo o itinerário normal. No sentido Centro/bairro, os ônibus trafegam pelas avenidas Coremas, Pedro II, Praça Pedro Gondim e Beira Rio.

A operação de ônibus vai funcionar normalmente e as linhas 102, 104,116, 120, 203, 301, 302, 303, 504, 507, 510, 602, 701, 1500 e 5100, que geralmente circulam até as 22h50, realizarão viagens até as 23h, saindo do Terminal de Integração do Varadouro (TIV). Agentes de mobilidade permanecerão observando a movimentação do fluxo de passageiros e, caso haja necessidade, poderão intervir na circulação dos veículos coletivos.

De acordo com o superintendente de mobilidade da Capital, Marcílio do HBE, a expectativa é de que, assim como ocorreu durante as prévias carnavalescas, o Carnaval Tradição siga sem intercorrências graves no trânsito.

“Seguimos confiantes no planejamento que montamos, desde às prévias até o encerramento destas festividades carnavalescas. Orientamos que a população fique atenta às indicações dos agentes de mobilidade e mantenha prudência. Desta forma, teremos uma mobilidade segura para todos. Vale ressaltar que a oferta dos ônibus permanecerá com viagens extras e, assim, os foliões poderão ir e vir com tranquilidade”, afirmou.