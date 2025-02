Sebrae destaca roteiros turísticos na Paraíba para quem quer fugir da festa

Enquanto algumas cidades paraibanas se destacam devido às festas de carnaval, como João Pessoa, Conde, Lucena, na região litorânea, e Campina Grande, no agreste, Cajazeiras, no sertão, e Nova Palmeira, no seridó, outros municípios são atrativos para quem busca o descanso nesse período.

O Sebrae/PB lista algumas opções de roteiros que moradores e visitantes podem aproveitar para ficar longe dos agitos dos festejos de momo.

Entre os 26 roteiros turísticos listados oficialmente e acompanhados pelo Sebrae/PB, há opções para todos os gostos, seja para quem curte praia ou as belezas naturais do interior, com passeios de trilha, turismo de aventura, rural.

Além disso, cada destino reserva surpresas da gastronomia e cultura local.

“Para aqueles que desejarem momentos de paz e contato com a natureza também podem visitar o restaurante e chalés “Nas alturas”, localizado na serra do Vital, entre São José de Piranhas e Cajazeiras”, sugere a gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim.

Além do exemplo na região sertaneja, a gestora lembra ainda do chamado “Carnaval da Paz” que é realizado todos os anos em Campina Grande, com encontros direcionados à espiritualidade.

A cidade concentra eventos voltados aos cristãos evangélicos e católicos e ainda o encontro da Nova Consciência, que atende praticantes de outras denominações religiosas, além de entusiastas do campo espiritual e filosófico.

Ainda nas proximidades de Campina Grande e a poucos quilômetros da capital há ainda atrativos de ecoturismo e turismo rural nas cidades de Bananeiras e Areia, no brejo.

“Bananeiras e Areia se diferenciaram com a culinária, os equipamentos hoteleiros e excelentes passeios aos engenhos e trilhas ecológicas. É um carnaval mais tranquilo com marchinhas, orquestras de frevo e animação nas praças e nos empreendimentos turísticos”, destacou Regina Amorim.

Já para quem gosta de conhecer novos sabores e a cultura local, a dica é aproveitar a rota gastronômica na rota Vale do Paraíba, experimentando pratos típicos com camarão, que é o principal produto local, e ainda a Rota dos Ateliês Criativos. A experiência com o artesanato paraibano também pode ser encontrada em Matureia, no sertão. “Em Matureia a animação está presente no restaurante Caboclo e nas pousadas aconchegantes, com trilhas para o Pico do Jabre e ainda pode se conhecer o artesanato em cerâmica e madeira”, acrescentou a gestora.