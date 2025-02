Saiba como está a oscilação do preço do ovo em Campina Grande

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quinta-feira, 27, uma pesquisa de preço da unidade do ovo de galinha de granja do tipo branco e do tipo vermelho, que está sendo comercializado em 10 mercados, supermercados e atacados de Campina Grande.

No levantamento, referente ao mês de fevereiro deste ano, o menor preço do ovo branco e do ovo vermelho foi registrado no bairro da Prata, por R$ 0,71 e R$ 0,78, respectivamente.

De acordo com o relatório do Procon-CG, a coleta de preços dos ovos foi realizada na última segunda-feira, 24.

Nela, o ovo tipo branco foi encontrado ao menor valor de R$ 0,71, no Supermercado Econômico, localizado na rua Duque de Caxias, N. 48, no bairro da Prata. Já a o ovo tipo vermelho foi identificado ao menor preço de R$ 0,78, no Atacadão – Loja 1, situado na rua Manoel Tavares, N. 1800, no Jardim Tavares.

Variação – De acordo com a pesquisa, a variação percentual entre o menor preço (R$ 0,71) e o maior (R$ 0,99) preço do ovo branco foi de 39,44%, com preço médio de R$ 0,82, dependendo do estabelecimento comercial escolhido pelo consumidor para a compra.

Com relação a variação percentual entre o menor preço (R$ 0,78) e o maior (R$ 0,99) preço da unidade do ovo vermelho de galinha foi de 26,92%, com preço médio de R$ 0,89.

Diante isso, optando pelo estabelecimento que pratica o preço mais acessível, o consumidor pode economizar até R$ 0,21 na unidade do ovo tipo vermelho e R$ 0,28 no ovo do tipo branco. Para conferir detalhes da pesquisa do Procon Municipal acesse: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/