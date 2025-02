Podcast: STTP traz atualizações sobre o trânsito em Campina Grande

No quadro “Trânsito e Mobilidade Urbana”, do programa Conexão Caturité, a gerente de transportes da STTP, Araci Brasil, trouxe diversas atualizações sobre o trânsito em Campina Grande.

Entre as novidades, destacou-se a instalação de um novo semáforo no cruzamento da Rua Francisco Lopes de Almeida com a Plínio Lemos, nas Malvinas, visando disciplinar o tráfego e reduzir riscos de acidentes. Além disso, houve mudanças na localização de abrigos de ônibus na Floriano Peixoto devido a obras no antigo fórum.

Outro tema abordado foi a continuidade da Tarifa Zero, que ocorre no primeiro sábado de cada mês, permitindo deslocamentos gratuitos pela cidade. Araci ressaltou o impacto positivo da iniciativa, que tem atraído um número crescente de passageiros.

A gerente também informou sobre o recadastramento obrigatório de taxistas e mototaxistas, que começa no dia 10 de março, exigindo a apresentação de documentos como antecedentes criminais, CRLV atualizado, alvará de funcionamento e CNH com a observação de atividade remunerada.

Sobre o Carnaval da Paz, Araci explicou que a STTP já definiu o esquema de trânsito e transporte para os eventos religiosos, incluindo reforço de ônibus e ajustes em trajetos para atender melhor os participantes. Também foi mencionada a implementação do estacionamento social no entorno do Parque do Povo e do Parque Evaldo Cruz, com tarifa fixa de R$ 10.

Por fim, a frota de transporte coletivo da cidade recebeu um reforço com a chegada de oito novos ônibus, que já passaram por vistoria e serão alocados nas linhas de maior demanda para garantir melhor qualidade no serviço.

Ouça o podcast aqui.